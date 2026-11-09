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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الدفاع المدني في غزة ينتشل 5 شهداء إثر انهيار جرف رملي على خيام نازحين

غرق خيام غزة
غرق خيام غزة
محمد على

أعلن الدفاع المدني في غزة انتشال 5 شهداء إثر انهيار جرف رملي على خيام نازحين في دير البلح وسط القطاع، مشيرا إلى أن الجهود مستمرة للبحث عن مفقودين.

وأفادت مصادر طبية بأن معظم الشهداء من الأطفال. 

ويبدو الوضع في قطاع غزة مأساويا للغاية في دير البلح، فكل الطواقم -من الدفاع المدني ووزارة الصحة والمواطنين- تحاول إزالة الكتلة الرملية الضخمة التي انهارت على خيام النازحين جنوب دير البلح.

وأضاف أن الخيمة التي سقط عليها الجرف الرملي لعائلة نازحة من شمال قطاع غزة جاءت إلى دير البلح جراء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وكانت الأسرة كلها -من الأم والأب والأطفال- تجلس داخل الخيمة عندما وقع الانهيار الرملي.

وأوضح أبو عمرة أنه لا توجد إمكانيات حقيقية لرفع الأضرار، فالناس يحاولون بأيديهم انتشال الأطفال وإنقاذ ما يستطيعون إنقاذه، مشيرا إلى أن هذه المنطقة في دير البلح شهدت أمطارا كثيفة غمرتها بالمياه من كل مكان.

وأشار صحفيون إلى أن السكان عالقون في هذه المنطقة جنوب دير البلح، فمن يحاول من الاتجاه شرقا تطلق عليه قوات الاحتلال النار، ومن يتجه غربا لا يجد له مكانا، وذلك في ظل عجز تام بعد مرور أكثر من 24 ساعة على بدء أكبر منخفض جوي يضرب قطاع غزة، ولا توجد مؤسسات دولية أو إغاثية تقدم أي مساعدات حتى الآن.

وقال إنه على الرغم من حالة الصدمة التي يعيشها الناس بسبب هذا الانهيار الرملي، فإن بعض النازحين لا يزالون يجلسون في خيامهم في ظل غياب أي بديل، ما يسبب لهم الرعب والخوف من المصير نفسه.

وقال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن البحث عن ناجين في مثل هذه الأماكن يتسم بالتعقيد بسبب شح المعلومات، فلا يُعرف بالضبط عدد المواطنين داخل هذه الخيام، مشيرا إلى أنه لا تتوفر أيضا المعدات المناسبة للتعامل مع مثل هذه الحوادث، ومشددا على حاجة فرق الإنقاذ إلى جرافات وحفارات ومعدات للكشف عن الأحياء تحت الأنقاض.

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