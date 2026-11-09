حالة الطقس اليوم في مصر.. انخفاض درجات الحرارة وأمطار على عدة مناطق

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الاثنين في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرة إلى استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع تنوع الظواهر الجوية بين الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح على فترات متقطعة وفقا لما ذكره برنامج صباح الخير يا مصر.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، فيما تنخفض درجات الحرارة ليلًا ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الاثنين في مصر

تشهد البلاد اليوم استمرارًا في الأجواء المعتدلة نهارًا على المناطق الشمالية، مع ارتفاع نسبي في درجات الحرارة بجنوب الصعيد، بينما تميل الأجواء إلى البرودة خلال ساعات الليل، وهو ما يستدعي الانتباه للفروق بين درجات الحرارة خلال فترتي النهار والليل.

وتأتي هذه الأجواء بالتزامن مع عدد من الظواهر الجوية التي تشمل شبورة مائية في الصباح، وفرصًا لسقوط الأمطار على بعض المناطق، إلى جانب نشاط الرياح على فترات متقطعة.

الشبورة المائية على الطرق صباحًا

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتستدعي الشبورة المائية توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق التي تشهد انخفاضًا في مستوى الرؤية الأفقية خلال الساعات الأولى من الصباح.

فرص سقوط الأمطار اليوم

وتشير توقعات الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، وقد تمتد إلى بعض مناطق القاهرة الكبرى، وذلك على فترات متقطعة.

نشاط الرياح على أغلب الأنحاء

ومن المتوقع أيضًا نشاط الرياح على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة، بالتزامن مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة، وتختلف شدة تأثير هذه الرياح من منطقة إلى أخرى وفقًا لطبيعة الأحوال الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم على عدد من المناطق، وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 درجة والصغرى 16 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 28 درجة والصغرى 15 درجة.

توقعات حالة الطقس من الثلاثاء حتى السبت 14 نوفمبر

وفيما يتعلق بحالة الطقس خلال الفترة من غد الثلاثاء وحتى السبت المقبل الموافق 14 نوفمبر، توقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية.

ومن المنتظر أن يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد خلال ساعات النهار، بينما يكون مائلًا للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة العظمى خلال الفترة المشار إليها على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: من 24 إلى 26 درجة.

السواحل الشمالية: من 22 إلى 24 درجة.

جنوب الصعيد: من 25 إلى 30 درجة.

وتعكس هذه التوقعات استمرار الأجواء الخريفية وانخفاض درجات الحرارة نسبيًا، خاصة خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

الشبورة والأمطار أبرز الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة

وأشارت الهيئة إلى استمرار فرص تكون الشبورة المائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء.

كما يشهد يوم الثلاثاء فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة.

وتنصح التوقعات بمتابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة، خاصة مع استمرار التغيرات في درجات الحرارة وتعدد الظواهر الجوية خلال الأيام المقبلة.