إعلامية عن تصدر الزوجة المصرية قائمة ضرب الأزواج عالميًا: لا توجد إحصائيات موثقة

علقت الإعلامية لما جبريل على الجدل المتكرر بشأن تصدر المرأة المصرية قائمة النساء الأكثر اعتداءً على أزواجهن على مستوى العالم، مؤكدة أن الادعاء المتداول بشأن تعرض 30% من الأزواج للضرب على يد زوجاتهم يفتقر إلى معلومات وإحصائيات موثقة.

وقالت لما جبريل، خلال تصريحات برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن هذا الادعاء يتكرر منذ عام 2016، وبالبحث عن مصادر موثوقة تثبت صحة هذه النسبة أو تؤكد ترتيب الزوجة المصرية عالميًا في هذا الشأن، لم يتم العثور على بيانات موثقة تدعم تلك المعلومات.

وأشارت إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2021، موضحة أن الجهاز طرح أسئلة على مجموعة من السيدات بشأن تعرضهن للعنف من أزواجهن وما إذا كن قد اعتدين على أزواجهن، حيث ذكرت 75 سيدة أنهن لجأن إلى ضرب الزوج دفاعًا عن أنفسهن.

نشر صورة مغلوطة عن المجتمع المصري

وشددت على أهمية التحقق من الأرقام والإحصائيات المتداولة قبل نشرها أو التعامل معها باعتبارها حقائق، خاصة أن المعلومات غير الموثقة قد تسهم في نشر صورة مغلوطة عن المجتمع المصري.