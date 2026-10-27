رغم سعره المرتفع.. لما جبريل تكشف شكاوى من شاشة آيفون الجديد وأداء التطبيقات



أكدت الإعلامية لما جبريل، أن هناك شكاوى متداولة بشأن هاتف آيفون الجديد، تتعلق بظهور كسور في الشاشة، إلى جانب مشكلات في حجم التطبيقات وصعوبة تشغيل بعضها، رغم ارتفاع سعر الهاتف المبالغ فيه.

وقالت لما جبريل، عبر برنامج “الحكاية”، أنه أثارت هذه الشكاوى تساؤلات حول جودة الهاتف ومدى تناسب إمكاناته مع سعره المرتفع، خاصة في ظل توقعات المستهلكين بالحصول على أداء متميز وتجربة استخدام سلسة مقابل المبالغ التي يدفعونها لشراء أحدث إصدارات الهواتف الذكية.

جودة التصنيع

وتابع أنه تأتي هذه الانتقادات في وقت تتزايد فيه المنافسة بين شركات الهواتف الذكية، ما يجعل جودة التصنيع وكفاءة التطبيقات وتجربة المستخدم من أبرز العوامل التي تؤثر في قرارات الشراء.