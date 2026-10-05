قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شيكابالا: أعود إلى الملاعب في يناير
أمريكا تحشد قوات وطائرات إضافية في إسرائيل.. استعدادات لتصعيد محتمل بالشرق الأوسط
محاكمة 53 متهما في قضية خلية التجمع.. اليوم
بمدى 420 كم.. ماذا تقدم بي واي دي أتو 3 2026؟
أمريكا تسحب قاذفات بي-1 من بريطانيا بعد إحباط مخطط يستهدف قاعدة عسكرية
متحدث الوزراء: منتدى مصر 2026 منصة للحوار وطرح الأفكار.. وقرارات تنفيذية مرتقبة
أبو ريدة يجتمع مع التوأم.. ويؤكد: لا صراع أو تربص من اتحاد الكرة
شوبير ينتقد نجله بعد هدف جنوب إفريقيا: الثقة الزائدة مش من شغل حارس المرمى
مخاوف أمنية تدفع واشنطن لسحب قاذفات بي 1 من قاعدة فيرفورد البريطانية
محافظة الإسكندرية: غلق وتشميع مطعم بفروعه الـ 3 عقب رصد حالات تسمم
«مأذون السعادة» و«الفرفوش».. نقيب المأذونين يحذر من تحويل عقد القران إلى تريند
في عظة الأحد.. القمص أبانوب لويس يشرح كيف تقودنا رحمة الله إلى حياة روحية جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

لما جبريل عن أزمة مصرية وزوجها الصيني: لا للتعميم

لما جبريل
لما جبريل
محمود محسن

أكدت الإعلامية لما جبريل أن واقعة الخلاف بين زوجة مصرية وزوجها الصيني، والتي انتشر على خلفيتها مقطع فيديو للزوج وتسببت في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يجب أن تكون سببًا في التعميم أو الإساءة إلى جميع الزيجات بين المصريات والصينيين.

وقالت لما جبريل، خلال برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، ان مواقع التواصل الاجتماعي شهدت حالة من الجدل بعد تداول فيديو لزوج صيني خلال خلاف مع زوجته المصرية، وسط حديث عن وجود حاجز لغوي جعل الزوجة لا تفهم ما يقوله زوجها بشكل كامل، وهو ما دفع البعض إلى مهاجمة فكرة زواج المصريات من رجال صينيين.

تجربة سيئة

وتابعت أنه طالبت سيدات مصريات متزوجات من رجال صينيين بعدم تعميم تجربة فردية على الجميع، مؤكدات أن لكل علاقة ظروفها وتفاصيلها الخاصة، وأن وجود تجربة سيئة لا يعني أن جميع الرجال الصينيين يتعاملون بالطريقة نفسها مع زوجاتهم المصريات.

لما جبريل الصينيين المصريات مواقع التواصل الإجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه.. تراجع مستمر يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

اجازة 6 اكتوبر2026

3 أيام عطلة.. إجازة 6 أكتوبر للحكومة والخاص والبنوك

التوقيت الشتوي

رجع ساعتك 60 دقيقة .. موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

الطقس في مصر

أمطار ورعد وشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا وتحذيرات شديدة

الأهلي

3 غيابات في الأهلي أمام بترول أسيوط في كأس عاصمة مصر

التلميذ المعتدى عليه

بعد واقعة ضرب التلميذ|التعليم: نواصل فحص الفيديو المتداول لمعرفة ملابساته واتخاذ اللازم

صورة أرشيفية

محافظة الإسكندرية: غلق وتشميع مطعم بفروعه الـ 3 عقب رصد حالات تسمم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس لمدة 5 أيام.. الأرصاد تعلن سقوط أمطار خلال ساعات

ترشيحاتنا

طقس غدًا الاثنين 5 أكتوبر 2026 .. درجات الحرارة وفرص الأمطار

طقس الإثنين 5 أكتوبر 2026 .. درجات الحرارة وخريطة الأمطار

إجازة 6 أكتوبر 2026.. موعد العطلة الرسمية والفئات المستحقة

إجازة 6 أكتوبر 2026 .. موعد العطلة الرسمية والفئات المستحقة

الوقود بكام اليوم؟ أسعار البنزين والسولار 3 أكتوبر 2026

الوقود بكام اليوم؟ أسعار البنزين والسولار 3 أكتوبر 2026

بالصور

محمد حماقي يشعل الإسكندرية بأضخم حفل جامعي.. و"سمعوني" يواصل تصدر المنصات العالمية في 2026

محمد حماقى
محمد حماقى
محمد حماقى

وفاة ساس جوردان نجمة الروك الكندية عن 65 عامًا.. صاحبة «Make You a Believer»

ساس جوردان
ساس جوردان
ساس جوردان

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة
القوات المسلحة توقع عقد اتفاق وبروتوكول تعاون مع عدد من الجهات المعنية بالدولة

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء
القوات المسلحة تنظم معرضا فنيا لإبداعات المحاربين القدماء

فيديو

لما جبريل

لما جبريل عن أزمة مصرية وزوجها الصيني: لا للتعميم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سيف يردع وتنمية تصون.. أكتوبر المجيد بين رسوخ العقيدة وحكمة البناء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في ذكري أيام المجد

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من العلمين إلى الأسواق الأفريقية.. هل تستطيع مصر أن تتحول إلى مركز للتكامل الاقتصادي؟

د. مجدي بدران

د. مجدى بدران يكتب: السمع والمخ والقلب.. ثلاثية متشابكة لصحة الإنسان

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: من السينما إلى الوعي الجمعي.. رحلة في وجدان المجتمعات

المزيد