لما جبريل عن أزمة مصرية وزوجها الصيني: لا للتعميم

أكدت الإعلامية لما جبريل أن واقعة الخلاف بين زوجة مصرية وزوجها الصيني، والتي انتشر على خلفيتها مقطع فيديو للزوج وتسببت في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لا يجب أن تكون سببًا في التعميم أو الإساءة إلى جميع الزيجات بين المصريات والصينيين.

وقالت لما جبريل، خلال برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، ان مواقع التواصل الاجتماعي شهدت حالة من الجدل بعد تداول فيديو لزوج صيني خلال خلاف مع زوجته المصرية، وسط حديث عن وجود حاجز لغوي جعل الزوجة لا تفهم ما يقوله زوجها بشكل كامل، وهو ما دفع البعض إلى مهاجمة فكرة زواج المصريات من رجال صينيين.

تجربة سيئة

وتابعت أنه طالبت سيدات مصريات متزوجات من رجال صينيين بعدم تعميم تجربة فردية على الجميع، مؤكدات أن لكل علاقة ظروفها وتفاصيلها الخاصة، وأن وجود تجربة سيئة لا يعني أن جميع الرجال الصينيين يتعاملون بالطريقة نفسها مع زوجاتهم المصريات.