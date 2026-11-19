أكد الناقد الرياضي عبد الحميد الشربيني أن منتخب مصر لم يقدم الأداء المنتظر خلال مباراته الأخيرة أمام مالاوي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027 ، مشيرًا إلى أن الفراعنة أهدروا العديد من الفرص التي كانت كفيلة بتغيير نتيجة اللقاء.

منتخب مصر

وأوضح الشربيني، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد دياب، ببرنامج «الماتش» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن أن المنتخب بحاجة إلى استغلال الفرص بشكل أفضل خلال المواجهات المقبلة، خاصة في ظل أهمية النتائج القادمة في مشوار التصفيات.

وأشاد الشربيني بإمكانيات ناصر ماهر، مؤكدًا أن عودته إلى صفوف منتخب مصر تمثل إضافة قوية للفريق، نظرًا لما يمتلكه اللاعب من قدرات فنية مميزة.

كما أشار الشربيني إلى أن أهمية إمام عاشور داخل قائمة المنتخب الوطني، مؤكدًا أنه لاعب مؤثر ويمتلك إمكانيات يمكن الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.

وشدد الشربيني على ضرورة تحقيق منتخب مصر الفوز في المباراتين المقبلتين، من أجل ضمان التواجد ضمن منتخبات التصنيف الأول في قرعة كأس الأمم الأفريقية 2027، مؤكدًا أهمية حصد النقاط في هذه المرحلة.