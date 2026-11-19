كشفت وكالة «بلومبرج»، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن حاملة الطائرات الأمريكية «جورج واشنطن» غادرت منطقة الخليج، وسط ترجيحات بعودتها إلى قاعدتها البحرية في اليابان.

ويأتي هذا التطور في إطار التحركات العسكرية الأمريكية بالمنطقة، في وقت تتابع فيه الأوساط السياسية والعسكرية تطورات الوجود البحري الأمريكي وانتشار حاملات الطائرات في الشرق الأوسط.

وأوضحت التقارير أن الحاملة الأمريكية كانت قد وصلت إلى المنطقة في أغسطس الماضي، ضمن انتشار عسكري أمريكي واسع، قبل أن تغادر بالتزامن مع وصول حاملة الطائرات الأمريكية «ثيودور روزفلت» إلى المنطقة يوم الاثنين، ما يعني استمرار وجود حاملات طائرات أمريكية في نطاق العمليات بالشرق الأوسط.

وبحسب وكالة «أسوشيتد برس»، أكد متحدث باسم الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ أن حاملة «جورج واشنطن» أصبحت تحت قيادة الأسطول، وتنفذ عمليات اعتيادية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

من جانبه، أشار موقع المعهد البحري الأمريكي إلى أن الحاملة غادرت منطقة الشرق الأوسط بعد نحو ثلاثة أشهر من انتشارها، دون إعلان رسمي عن تفاصيل وجهتها النهائية أو موعد وصولها إلى اليابان.

ويأتي التحرك في ظل استمرار التوترات العسكرية المرتبطة بإيران، والتحركات الأمريكية لتأمين الملاحة البحرية وفرض الحصار البحري، وسط متابعة إقليمية ودولية لأي تغييرات في حجم الانتشار العسكري الأمريكي بالمنطقة.