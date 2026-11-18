يُعد بق الفراش من الحشرات المزعجة للغاية التي تنتشر داخل المنازل، وتتغذى على دم الإنسان أثناء النوم.

لذلك يتطلب التخلص منها اتباع خطوات فعالة لمنع انتشارها مجددًا والتخلص منها بشكل نهائي ..

وقد كشفت وكالة حماية البيئة الأمريكية عن طرق سريعة للتخلص من حشرة البق



اربعة طرق للتخلص من بق الفراش

غسل المفروشات بالماء الساخن: اغسل الوسائد والبطاطين بالماء الساخن، ثم جففها على درجة حرارة مرتفعة لقتل الحشرات وبيضها.

استخدام المكنسة الكهربائية: نظف المراتب والشقوق والزوايا وحواف السرير بالمكنسة الكهربائية جيدًا، ثم تخلص من محتوياتها داخل كيس محكم الإغلاق خارج المنزل.



التنظيف بالبخار: استخدم جهاز البخار الساخن لتنظيف المراتب والأثاث والشقوق التي تختبئ فيها الحشرات، مع التركيز على الأماكن الضيقة التي يصعب الوصول إليها ايضًا .

الاستعانة بشركات مكافحة الحشرات: اطلب مساعدة متخصصين في مكافحة بق الفراش، خاصة عند زيادة عددهم ، واستخدم المبيدات المخصصة وفق تعليمات السلامة لحماية أفراد الأسرة.

ما هي خطورة بق الفراش؟

رغم أن بق الفراش لا يُعرف عنه نقل الأمراض إلى الإنسان، فإن لدغاته قد تسبب الحكة والاحمرار والتورم والحساسية .

وقد يؤدي الحك المستمر إلى التهابات جلدية، فضلًا عن اضطرابات النوم والقلق والتوتر الدائم .