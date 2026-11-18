وثق صحفي روسي أفرادًا من الوفد المرافق للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وهم يحملون الحقيبة النووية الروسية، وذلك لدى وصول بوتين إلى مدينة شنتشن الصينية، اليوم الأربعاء، للمشاركة في قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج.

الحقيبة النووية الروسية



وعندما سُئل أحد أفراد الخدمة العسكرية بشكل مباشر عما إذا كان يحمل الحقيبة النووية، أكد ذلك، بحسب شبكة سي بي إس الأمريكية.



وتُعرف الحقيبة باسم «تشيجيت»، وتتيح لبوتين الاحتفاظ بالقيادة والسيطرة المباشرتين والمستمرتين على الترسانة النووية الروسية في جميع الأوقات، بغض النظر عن موقعه الجغرافي.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة ‌إنترفاكس للأنباء اليوم الأربعاء، ​نقلا ​عن يوري أوشاكوف، مستشار ⁠الكرملين ​للشؤون الخارجية، ​بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ​والصيني شي ​جين بينغ بحثا ‌اجتماعا ⁠مرتقبا مع نظيرهما الأمريكي دونالد ​ترامب.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة تاس للأنباء عن ​المتحدث باسم الكرملين دميتري ‌بيسكوف قوله اليوم الأربعاء إن من المستبعد توفر الوقت للرئيس ​الروسي فلاديمير بوتين ونظيره ​الأمريكي دونالد ترامب لإجراء مفاوضات ⁠ثنائية شاملة خلال قمة ​منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط ​الهادي (أبك) في الصين، لكنهما قد يتحدثان على هامش القمة.

وبحسب الوكالة، قال ​بيسكوف إن الزعيمين سيتبادلان ​الآراء حول صراعي أوكرانيا وإيران إذا أتيحت ‌لهما ⁠فرصة التحدث على انفراد.