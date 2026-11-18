بحضور وتشريف دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أطلق الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة (TradeTech Sandbox & Innovation Hub)، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التجارة الخارجية، وتوظيف التكنولوجيا في تيسير الإجراءات ورفع كفاءة سلاسل الإمداد وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن إطلاق المختبر يأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة التجارة الخارجية، وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار في مواجهة التحديات العملية، مشيرًا إلى أن قدرة الاقتصادات على المنافسة لم تعد ترتبط فقط بحجم الإنتاج والقدرات التصديرية، وإنما أصبحت تعتمد كذلك على كفاءة منظومات التجارة، وسرعة الإجراءات، والقدرة على تسهيل حركة السلع والخدمات عبر الحدود.

إطلاق المختبر يمثل خطوة جديدة لتوظيف الابتكار

ومن جهته قال الدكتور محمد فريد إن إطلاق المختبر يمثل خطوة جديدة لتوظيف الابتكار في تطوير منظومة التجارة الخارجية، مؤكدا أن التكنولوجيا تقاس أهميتها بقدرتها على معالجة التحديات الحقيقية، ورفع كفاءة الأسواق، وخفض تكلفة ممارسة الأعمال، وتوسيع فرص الإنتاج والتصدير.

وأضاف الوزير أن مصر تمتلك تجربة ناجحة في توظيف التكنولوجيا لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة في ضوء القانون رقم 5 لسنة 2022، وما أتاحه من تطوير للأطر المنظمة لاستخدام التكنولوجيا المالية، مؤكدا أهمية البناء على هذه الخبرات ونقلها إلى قطاع التجارة الخارجية.

وأشار إلى أن المختبر يتكامل مع جهود الوزارة لدعم الصادرات، وفي مقدمتها مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» الهادفة إلى توسيع قاعدة المصدرين وتشجيع الشركات على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، من خلال توفير حلول تكنولوجية تسهم في تيسير الإجراءات وخفض تكاليف التصدير وتعزيز تنافسية الشركات المصرية.

وأكد فريد أن نجاح المختبر يقاس بما يقدمه من حلول عملية تسهم في اختصار الإجراءات، وخفض تكلفة المعاملات، وتحسين كفاءة الشحن والتخزين، وتيسير وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى التمويل والأسواق الخارجية.

ومن جانبه، أوضح المهندس شريف يحيى، مساعد الوزير لشؤون التحول الرقمي والمدير التنفيذي للمختبر، أن المبادرة تستهدف الربط بين التحديات الفعلية التي تواجه التجارة الخارجية والحلول التكنولوجية القادرة على معالجتها، من خلال توفير بيئة آمنة ومنظمة لاختبار التطبيقات وتقييم نتائجها، بالتنسيق مع الجهات صاحبة الاختصاص.

التعاون مع شبكة تضم أكثر من 20 شريكا

وأضاف أن مركز الابتكار يوفر مساحة للتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات الناشئة ورواد الأعمال، لتحديد التحديات وتطوير حلول قابلة للتطبيق، مشيرا إلى التعاون مع شبكة تضم أكثر من 20 شريكا من الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات التكنولوجيا والابتكار.

ويغطي المختبر مجالات متعددة تشمل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والمستندات التجارية الإلكترونية، والمدفوعات الرقمية وتمويل التجارة، والبلوك تشين وتتبع المنتجات، والجمارك الذكية، وإدارة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، مع استهداف اختبار الحلول الناجحة والتوسع في تطبيقها.