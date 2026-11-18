أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء، المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة (TradeTech Sandbox and Innovation Hub)، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار.

ويأتي إطلاق المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة (TradeTech Sandbox and Innovation Hub) كخطوة تستهدف دعم الابتكار وتطوير الحلول التكنولوجية الحديثة في منظومة التجارة، وتهيئة بيئة محفزة لاختبار وتطبيق التقنيات الجديدة بما يسهم في تيسير حركة التجارة الخارجية، وتسريع الإجراءات، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.

ويستهدف المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الجمع بين الجهات الحكومية وشركات التكنولوجيا والشركات الناشئة والمؤسسات المالية واللوجستية، لتعزيز التعاون فيما بينها وإتاحة الفرصة أمامها لاختبار الأفكار والحلول التكنولوجية المبتكرة، تمهيدًا لتطبيق الحلول التي تثبت نجاحها على أرض الواقع.

ويغطي المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة مجموعة متنوعة من المجالات، تشمل الذكاء الاصطناعي، والمدفوعات الرقمية، والتوثيق الإلكتروني، وتحليل البيانات، والجمارك الذكية، والخدمات اللوجستية، وسلاسل الإمداد.

وأكدت وزارة الاستثمار أن المختبر المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة سيركز على استقطاب رواد الأعمال والشركات التكنولوجية لتوفير خدمات ذكية للمصدرين، مثل تيسير إجراءات التوافق مع المعايير والمتطلبات التنظيمية للأسواق العالمية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، فضلاً عن تسهيل استيفاء متطلبات شهادات المنشأ لمختلف السلع.

وأضافت: أن المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة لا يمثل نهاية المطاف، وإنما يعد أداة لصناعة تجارة أكثر تنافسية وزيادة حجم الصادرات المصرية.

توقيع بروتوكولات بين المختبر التنظيمي وشركاء التنمية والنجاح

وستقوم الوزارة بتوقيع بروتوكولات تعاون بين المختبر التنظيمي مع عدد شركاء التنمية والنجاح.

ويقوم المهندس شريف يحيى مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لشؤون التحول الرقمي والمدير التنفيذي للمختبر التنظيمي بتوقيع البروتوكولات مع عدد من الجهات والمؤسسات منها: شركة اتصالات ويمثلها كلا من المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر والمهندس شريف الخولي الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات بيزنس .

-شركة أي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ويمثلها كلا من إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة الشركة والمهندس حسام الجولي الرئيس التنفيذي للشركة.

-شركة فوري ويمثلها المهندس حسام عز الدين بصفته الرئيس التنفيذي لقطاع المؤسسات بالشركة .

-شركة فيزا ويمثلها ملك البابا نائب رئيس شركة فيزا (Visa) والمدير العام للشركة في مصر وليبيا والسودان.

-شركة مايكروسوفت ويمثلها المهندس محمد قاسم المدير العام للشركة بمصر - وميرنا عارف الرئيس التنفيذي للشرق الأوسط و أفريقيا للأسواق الناشئة.

-المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي GIZ ويملثها اندرياس ريوب منسق المجموعة القطاعية بالمؤسسة .

-شركة مصر للمقاصة للإيداع والقيد المركزي ويمثلها هشام مبروك العضو المنتدب للشركة .

-شركة بنوك مصر ويمثلها المهندس احمد ربيع المدير التنفيذي للشركة .

- شركة سايبر فورس ويمثلها المهندس احمد امين الرئيس التنفيذي للشركة .

-شركة انجنيركس ويمثلها محمد فهمي الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة.