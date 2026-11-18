قال الدكتور محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، إنّ الاحتلال الإسرائيلي لم يتوقف حتى الآن عن انتهاك وقف إطلاق النار، من خلال مواصلة عمليات القتل والاستهدافات اليومية في القطاع، مشيراً إلى سقوط أكثر من 1500 ضحية منذ أكتوبر 2025 وإعلان وقف إطلاق النار.

وأضاف في مداخلة مع الإعلاميين رعد عبد المجيد وأمل مضهج، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ قوات الاحتلال تواصل توسيع المنطقة الصفراء، وتنفذ استهدافات يومية تؤدي إلى سقوط ضحايا داخل القطاع، مؤكداً أن هذه الانتهاكات لا تتفق مع ما جرى الاتفاق عليه في القاهرة أو مع بنود وقف إطلاق النار.

وأوضح أن الاحتلال أعلن اليوم عن عملية عسكرية في المنطقة الوسطى، وتحديداً في منطقة وادي غزة، التي تضم آلاف الأسر وآلاف خيام النازحين والعائلات التي اضطرت إلى اللجوء إليها نتيجة عمليات القتل وتوسيع الخط الأصفر والظروف الصعبة التي يعيشها القطاع.

وأشار إلى وجود عدد من الآليات والجنود الإسرائيليين في المنطقة، مع تنفيذ عمليات إطلاق نار بصورة واضحة، ونصب رافعة تستخدم في إطلاق النار وكشف المنطقة بالكامل، فضلاً عن التحليق المكثف للطائرات، في وقت يعيش فيه السكان ظروفاً بالغة الصعوبة.

ولفت إلى أن العملية العسكرية دفعت عائلات إلى مغادرة مناطقها، لكن السؤال الأهم يتعلق بمصير هذه الأسر والوجهات التي لجأت إليها، في ظل مشهد نزوح قاسٍ يضطر فيه السكان إلى ترك حياتهم وممتلكاتهم وإمكاناتهم خلفهم.

وأضاف أن الإشارات الواردة من المنطقة تتحدث عن معاناة كبيرة عاشتها الأسر خلال خروجها، خاصة أن المهلة التي منحها المنسق الإسرائيلي للمواطنين عبر صفحته على موقع فيسبوك كانت قصيرة للغاية، ولم تكن كافية لأي مواطن للحصول على احتياجاته أو جمع متعلقاته، ما تسبب في حالة من الخوف والرعب والذعر بين السكان.

وأكد أن آلاف الأسر التي نزحت من المنطقة الوسطى ذهبت إلى أماكن مجهولة، لا تتوفر فيها مقومات الحياة أو المساحات الكافية أو مراكز الإيواء، موضحاً أن الآليات الإسرائيلية تغطي مساحة تبلغ نحو 2.5 كم مربع، وأن التقديرات تشير إلى خروج نحو 180 ألف إنسان من المنطقة.

وأشار إلى أن النازحين يحاولون قضاء ليلتهم في ظروف كارثية، دون معرفة المدة التي ستستغرقها العملية العسكرية، أو ما إذا كانت القوات الإسرائيلية ستنسحب بعد ساعات أم ستبقى في المنطقة.

وأوضح أن عدد الأسر التي هُجّرت من المنطقة يقدر بنحو 192 أسرة، كانت تقيم في سبعة مراكز إيواء، مشيراً إلى أن هذه الأسر تضم أطفالاً ونساءً ومرضى وكبار سن ومصابين، يواجهون ظروفاً قاهرة وصعبة للغاية.

وشدد على أن الاحتياج العاجل لهذه الأسر يتمثل في توفير ملاذ آمن يؤويها خلال هذه الليلة، بعدما خرجت بصورة سريعة دون الحصول على الطعام أو الشراب أو المأوى أو الفراش، خاصة في ظل انخفاض درجات الحرارة في قطاع غزة.

وحذر من أن النازحين قد يضطرون إلى قضاء الليل في الشوارع دون فراش أو أمتعة، مؤكداً أن عودتهم إلى مناطقهم ستظل مرتبطة بانسحاب الآليات الإسرائيلية، بينما سيؤدي استمرار العملية إلى زيادة التكدس والضغط على مراكز الإيواء الموجودة في المناطق الغربية والمجاورة، التي قد لا تتوفر فيها مساحات لاستقبال أعداد إضافية.

العملية العسكرية

وأكد الدكتور محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة، أن العملية العسكرية تحمل تداعيات خطيرة على السكان، في ظل عدم وضوح مصير الأسر المهجرة أو الأماكن التي يمكن أن تلجأ إليها.