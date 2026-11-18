قال أسامة قعدان، القيادي بحركة فتح، إن مصر تواصل مساندة الشعب الفلسطيني، وتتمسك بمبدأ أن الفلسطينيين ليسوا وحدهم، مؤكداً أن قوافل المساعدات المصرية تمثل دعماً أساسياً لصمود أهالي قطاع غزة، خاصة مع دخول فصل الشتاء.

وأضاف في مداخلة عبر تطبيق Zoom على قناة إكسترا نيوز، أنّ إسرائيل حاولت بكل جهدها هندسة الجوع والمجاعة في قطاع غزة، واستهداف الشعب الفلسطيني بهدف كسر حالة صموده وتهجيره إلى المنافي والاستحواذ على كامل الأرض الفلسطينية.

وأوضح أن مصر أصرت، عقب اتفاق شرم الشيخ في أكتوبر 2025، على أن إدخال المساعدات والقوافل إلى القطاع مبدأ لا يمكنها الحياد عنه، انطلاقاً من دورها القومي والوطني والإنساني، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرعى هذه الجهود بصورة دائمة، ويعمل على بث الروح الوطنية والقومية لدى الشعب المصري والقيادات والمؤسسات المصرية، لتتكامل جهود الشعب والقيادة والحكومة والإعلاميين والنخب في توجيه المساعدات إلى الفلسطينيين.

وأكد أن مصر تصمم على استمرار إدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، باعتبارها أحد عوامل الصمود التي تمكنه من البقاء على أرضه والتمسك بثوابته التي ينادي بها ويطالب من أجلها بغطاء عربي وحاضنة عربية.

وأشار إلى أن مصر قدمت نموذجاً في مساعدة الشعب الفلسطيني من خلال توفير المساعدات الغذائية والطبية والقوافل المتواصلة، لافتاً إلى وصول عدد قوافل "زاد العزة" إلى 315 قافلة، في إطار جهود يومية مستمرة منذ أكثر من عام.

صمود الفلسطينيين

وذكر، أن الجهود المصرية لا تقتصر على إرسال المساعدات، وإنما تشمل العمل الميداني داخل قطاع غزة، من خلال فتح مخيمات للإيواء وإعادة ترميم خيام النازحين، التي تمثل الحد الأدنى اللازم لتعزيز صمود الفلسطينيين، موضحاً أن اللجنة المصرية الموجودة في القطاع توفر الإمكانيات اللازمة لدعم الخيام وإصلاح ما يمكن إصلاحه عندما تتهاوى.