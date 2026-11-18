في لفتة تعكس حجم الشعبية التي يحظى بها النجم المصري محمد صلاح في تركيا، أصبح شارع «سلفي» في حي كاشوستو، الذي يقيم فيه اللاعب، يحمل رسميًا اسم «شارع محمد صلاح»، وذلك بعد موافقة المجلس البلدي ووزارة الخارجية التركية.

وذكرت صحيفة «61 سات» التركية أن تغيير اسم الشارع جاء تقديرًا لمحمد صلاح، في ظل حالة الترحيب الشعبي الكبيرة التي صاحبت انضمامه إلى فريق طرابزون التركي مع بداية الموسم الحالي، بعدما حظي اللاعب باهتمام جماهيري واسع منذ إعلان انتقاله إلى الدوري التركي.

وشهد وصول محمد صلاح إلى تركيا احتفالات واستقبالًا لافتًا من الجماهير، في مشهد استثنائي يعكس حجم الاهتمام الذي يحظى به النجم المصري، الذي تحول وجوده في العديد من الأماكن إلى فرصة للجماهير لالتقاط الصور التذكارية معه.

وامتد تأثير شعبية محمد صلاح إلى الأماكن المرتبطة بوجوده وإقامته، بعدما أصبح الشارع الذي يسكن فيه يحمل اسمه رسميًا، في خطوة تعكس مدى ارتباط الجماهير التركية باللاعب منذ انضمامه إلى صفوف طرابزون.