أعلن الجيش الأمريكي، عدم تعرض أي من جنوده لإصابات في أي محاولات هجوم إيرانية هذا الأسبوع، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» استمرار عملياتها العسكرية والبحرية لتقييد تحركات إيران ومنعها من استخدام الطرق البرية وبحر قزوين لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية والمواد الخاضعة للعقوبات، بالتزامن مع مواصلة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية والعمل على تأمين حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

أنظمة الأسلحة المتطورة

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، إن القوات الأمريكية تعمل على مدار الساعة للحفاظ على مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة التجارة الدولية، مع التطبيق الصارم للحصار البحري المفروض على إيران، والتنسيق مع الجهات الحكومية الأمريكية لمنع الحرس الثوري الإيراني من استغلال المسارات البرية وبحر قزوين لنقل أنظمة الأسلحة المتطورة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات ومصادر الإيرادات غير المشروعة.