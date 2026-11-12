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الجيش الأمريكي: ساعدنا 4000 سفينة لعبور هرمز ونواصل منع إيران من نقل الأسلحة بريا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الجيش الأمريكي: ساعدنا 4000 سفينة لعبور هرمز ونواصل منع إيران من نقل الأسلحة بريا

الجيش الامريكي
الجيش الامريكي
القسم الخارجي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» استمرار عملياتها العسكرية والبحرية لتقييد تحركات إيران ومنعها من استخدام الطرق البرية وبحر قزوين لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية والمواد الخاضعة للعقوبات، بالتزامن مع مواصلة فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية والعمل على تأمين حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان نشرته الأربعاء، إن القوات الأمريكية تعمل على مدار الساعة للحفاظ على مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة التجارة الدولية، مع التطبيق الصارم للحصار البحري المفروض على إيران، والتنسيق مع الجهات الحكومية الأمريكية لمنع الحرس الثوري الإيراني من استغلال المسارات البرية وبحر قزوين لنقل أنظمة الأسلحة المتطورة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات ومصادر الإيرادات غير المشروعة.

وفي سياق استعراض نتائج العمليات البحرية، كشفت القيادة المركزية عن مساعدة القوات الأمريكية نحو 4000 سفينة تجارية على عبور مضيق هرمز، إلى جانب تأمين نقل نحو 1.7 مليار برميل من النفط عبر الممر الملاحي الاستراتيجي، في إطار الجهود الرامية إلى استمرار تدفق إمدادات الطاقة وحماية حركة التجارة الدولية.

وتعكس هذه الأرقام، بحسب البيانات الأمريكية، اتساع نطاق الدور الذي تؤديه القوات الأمريكية في تأمين الملاحة بالمضيق، الذي يمثل أحد أهم الممرات الحيوية لتجارة النفط العالمية، وسط التوترات العسكرية والتهديدات التي تواجه السفن التجارية في المنطقة.

وأضافت «سنتكوم» أن جهودها لا تقتصر على مراقبة حركة السفن، بل تمتد إلى ملاحقة شبكات الإمداد والتهريب التي قد تستخدمها إيران لتعويض القيود المفروضة على موانئها البحرية، وهو ما دفع واشنطن إلى توسيع نطاق عملياتها لتشمل الحدود البرية والممرات التجارية في منطقة بحر قزوين.

وكانت القيادة المركزية قد أعلنت في 7 نوفمبر الجاري تشكيل قوة مهام جديدة باسم «البوابة الحديدية» (Iron Gate)، تضم نحو 20 عسكريا ومدنيا، وتتخذ من مدينة تامبا بولاية فلوريدا مقرا لها، وتعمل بالتنسيق مع وزارات الخزانة والخارجية والعدل والأجهزة الاستخباراتية الأمريكية لتعطيل نقل الأسلحة والتكنولوجيا والمواد المحظورة إلى إيران.

القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إيران بحر قزوين تأمين حركة الملاحة

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