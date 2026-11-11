الولايات المتحدة تطلب من روسيا اقتراح اتفاقية أمنية جديدة مع أوروبا

طلبت الولايات المتحدة من روسيا تقديم مقترح جديد لاتفاقية أمنية مستقبلية مع أوروبا، يتضمن خطوات روسية لخفض حدة التوتر مع القارة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى التوصل لاتفاق أوسع لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وذكر موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي، نقلًا عن مصدرين مطلعين، أن روسيا تسعى منذ سنوات إلى إبرام اتفاقية أمنية أوروبية تحد من توسع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتقلص الوجود العسكري للحلف في أوروبا الشرقية، وهي مطالب رفضتها واشنطن سابقًا، لكنها تبدو الآن منفتحة على مناقشتها ضمن اتفاق أوسع لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأوضح التقرير أن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، سيلتقيان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو غدًا الخميس، لتأكيد هذا الطلب.

وأضاف أن المبعوثين سيطلبان من بوتين السماح لممثلين أوروبيين بالمشاركة في الجولة المقبلة من محادثات السلام الروسية الأوكرانية، وفقًا لمسؤول أمريكي.

وأشار المصدران إلى أن المقترح الأمريكي يتضمن دعوة روسيا إلى إعداد صيغة جديدة تعرض فيها مخاوفها ومطالبها الأمنية، وتوضح «الخطوات المتماثلة» التي تبدي استعدادها لاتخاذها لخفض التصعيد وطمأنة الدول الأوروبية إلى أنها لن تتعرض لهجوم روسي في المستقبل.