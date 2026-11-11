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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إسرائيل تهدد فرنسا بالرد بعد منع مسؤول استيطاني من دخول أراضيها

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

أدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار السلطات الفرنسية منع يوسي داغان، رئيس ما يسمى «المجلس الإقليمي الاستيطاني في السامرة» بالضفة الغربية المحتلة، من دخول الأراضي الفرنسية، ملوحة باتخاذ خطوات رداً على القرار.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء، إن الخطوة الفرنسية «غير مقبولة على الإطلاق»، مؤكدة أن تل أبيب ستطالب الحكومة الفرنسية بتقديم تفسيرات، وستدرس الإجراءات التي يمكن اتخاذها بناءً على رد باريس.

وأضافت الوزارة أن إسرائيل تنظر بجدية إلى قرار حظر دخول مسؤول إسرائيلي منتخب، معتبرة أن القرار اتُخذ لأسباب سياسية وأيديولوجية.

وكانت السلطات الفرنسية قد منعت داغان من دخول البلاد، واحتجزته في مطار باريس، على خلفية أنشطته الداعمة للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة، ودعوته إلى العودة إلى مستوطنة غوش قطيف التي أُخليت عام 2005.

وعقب منعه من دخول فرنسا، توجه داغان إلى جمهورية التشيك، حيث عقد لقاءات مع مسؤولين حكوميين وبرلمانيين، فيما لم يتضمن البيان الإسرائيلي تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الخطوات التي قد تتخذها تل أبيب ضد باريس.

وزارة الخارجية الإسرائيلية يوسي داغان المجلس الإقليمي الاستيطاني فرنسا الضفة الغربية المحتلة

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