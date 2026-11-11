قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
يشبه قنديل البحر.. جسم غامض يظهر في سماء ألاسكا ويثير التساؤلات
طريقة استخراج قيد عائلي إلكتروني 2026 .. الأوراق المطلوبة والرسوم
طقس الـ3 أيام المقبلة في مصر.. ارتفاع تدريجي بالحرارة وتحذير من الشبورة المائية
«عبدالغفار»: الحملات الصحية تساهم في تحديث الخريطة الصحية وتحديد الأمراض الأكثر انتشارًا
«الصحة»: الخريطة الصحية تحدّد أماكن إنشاء مراكز الكلى والأورام والجهاز الهضمي
إحنا أول نادي في كل حاجة.. حسين لبيب يتغنى بإنجازات الزمالك
الجيش الأمريكي: ساعدنا 4000 سفينة لعبور هرمز ونواصل منع إيران من نقل الأسلحة بريا
وزير الخارجية: لا حلول عسكرية في المنطقة.. ومصر تكثف اتصالاتها الدبلوماسية لخفض التصعيد
20 سنة سجنًا وغلق المنشأة.. كيف حاصر القانون جريمة ختان الإناث؟
الصحة: 13 قطاعًا شاركت في حملة «100 يوم صحة» وقدمت أكثر من 122 نوعًا من الخدمات
أمطار متفاوتة الشدة تضرب عدة محافظات | مستجدات الطقس
«الصحة»: انتهاء حملة «100 يوم صحة» لا يعني توقف الخدمات أو المُبادرات الرئاسية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام الغمري: تجربة الإخوان في أفغانستان انعكست على مصر

حسام الغمري
حسام الغمري
محمد كمال

قال حسام الغامري، الإعلامي والباحث السياسي، إن تنظيم الإخوان كان يستهدف السيطرة على الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن التنظيم وضع خططًا لتحقيق هذا الهدف منذ عشرات السنوات.

الإخوان خططوا للسيطرة على الدولة المصرية منذ عقود

وأضاف الغامري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن النشأة الثانية لجماعة الإخوان في سبعينيات القرن الماضي كانت امتدادًا لنشأتها الأولى، موضحًا أن جميع من تولوا قيادة التنظيم كانوا من أبناء «النظام الخاص».

ووصف الغمري التنظيم بأنه «ميليشيوي» ظهر منذ سبعينيات القرن الماضي، معتبرًا أن الإخوان «ظاهرة استخباراتية وليست ظاهرة دينية أو سياسية».

وأشار إلى أن بعض الأسماء التي لا تظهر في المشهد كانت موجودة في أفغانستان، ودخلت أموال إلى مصر عام 2011، لافتًا إلى أن تجربة الإخوان في أفغانستان كانت لها انعكاسات على مصر.

وأوضح الغمري أن التنظيم يعتبر أوروبا «العدو البعيد»، بينما ينظر إلى مصر باعتبارها «العدو القريب».

وتطرق إلى عبد الله بن منصور، قائلًا إنه أسس عام 1983 جمعية مسلمي فرنسا، وانتُخب لرئاستها أكثر من مرة، وهو من أصول تونسية، وترقى داخل تنظيم الإخوان، قبل تغيير اللافتة إلى «اتحاد مسلمي أوروبا».

وأضاف أن تنظيم الإخوان يكفّر كل من يختلف معه، محذرًا من الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: «ولا عذر بالجهل بالقانون.. لو هتعمل لايك أو شير للإخوان الإرهاب كدا هتروج لهم ومحدش هيتعاطف معاك».

تنظيم الإخوان أفغانستان مصر حسام الغمري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الأرصاد

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

حسام حسن

حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن

مدبولي

إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل

اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون

علي ماهر

ماذا قال عن حسام حسن وصلاح؟.. أبرز 10 تصريحات لـ علي ماهر

اسعار الدواجن اليوم

الكيلو وصل 200 جنيه.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

حسام عبدالغفار

عبدالغفار: الانتهاء من إعداد الخريطة الصحية لمصر لتحديد احتياجات المحافظات

حسام عبدالغفار

حسام عبدالغفار: 130 مليونًا و94 ألف خدمة طبية خلال حملة «100 يوم صحة»

جامعة القاهرة

تعيين 33 ألفًا و977 من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.. عادل عبد الغفار يكشف التفاصيل

بالصور

طعم كريمي لا يقاوم.. طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل

طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم
طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم
طريقة عمل المكرونة بالدجاج والصوص الوردي في المنزل.. طعم كريمي لا يقاوم

درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي

درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي
درة بفستان الدانتيل والشفافية يسيطران على إطلالتها فى مهرجان القاهرة السينمائي

طريقة عمل فاهيتا الفراخ.. وصفة لا تستغرق دقائق

طريقة عمل فاهيتا الفراخ..وصفة لا تستغرق دقائق
طريقة عمل فاهيتا الفراخ..وصفة لا تستغرق دقائق
طريقة عمل فاهيتا الفراخ..وصفة لا تستغرق دقائق

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد.. لا تتجاهلها

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويع سيدة وممارسة البلطجة عليها بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد