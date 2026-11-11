حسام الغمري: تجربة الإخوان في أفغانستان انعكست على مصر

قال حسام الغامري، الإعلامي والباحث السياسي، إن تنظيم الإخوان كان يستهدف السيطرة على الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن التنظيم وضع خططًا لتحقيق هذا الهدف منذ عشرات السنوات.

الإخوان خططوا للسيطرة على الدولة المصرية منذ عقود

وأضاف الغامري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن النشأة الثانية لجماعة الإخوان في سبعينيات القرن الماضي كانت امتدادًا لنشأتها الأولى، موضحًا أن جميع من تولوا قيادة التنظيم كانوا من أبناء «النظام الخاص».

ووصف الغمري التنظيم بأنه «ميليشيوي» ظهر منذ سبعينيات القرن الماضي، معتبرًا أن الإخوان «ظاهرة استخباراتية وليست ظاهرة دينية أو سياسية».

وأشار إلى أن بعض الأسماء التي لا تظهر في المشهد كانت موجودة في أفغانستان، ودخلت أموال إلى مصر عام 2011، لافتًا إلى أن تجربة الإخوان في أفغانستان كانت لها انعكاسات على مصر.

وأوضح الغمري أن التنظيم يعتبر أوروبا «العدو البعيد»، بينما ينظر إلى مصر باعتبارها «العدو القريب».

وتطرق إلى عبد الله بن منصور، قائلًا إنه أسس عام 1983 جمعية مسلمي فرنسا، وانتُخب لرئاستها أكثر من مرة، وهو من أصول تونسية، وترقى داخل تنظيم الإخوان، قبل تغيير اللافتة إلى «اتحاد مسلمي أوروبا».

وأضاف أن تنظيم الإخوان يكفّر كل من يختلف معه، محذرًا من الترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقال: «ولا عذر بالجهل بالقانون.. لو هتعمل لايك أو شير للإخوان الإرهاب كدا هتروج لهم ومحدش هيتعاطف معاك».