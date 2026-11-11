مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يمنح فاروق فلوكس جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في حفل افتتاح دورته الـ47

كرّم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، الفنان القدير فاروق فلوكس، ومنحه جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، خلال حفل افتتاح دورته السابعة والأربعين، التي تُقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، وذلك تقديرًا لمسيرته الفنية الممتدة لأكثر من ستة عقود، وإسهاماته البارزة في السينما والمسرح والتليفزيون، وما قدمه من شخصيات تركت بصمتها في ذاكرة الجمهور المصري والعربي.

وجاء التكريم احتفاءً بفنان امتلك موهبة خاصة في تجسيد الشخصيات الإنسانية بمختلف ملامحها وتناقضاتها، واستطاع أن يمنح الأدوار التي يؤديها حضورًا يتجاوز مساحتها على الشاشة أو خشبة المسرح. فبتلقائيته في الأداء، وخفة ظله، وقدرته على التقاط التفاصيل الدقيقة للشخصية، صنع فاروق فلوكس لنفسه مكانة مميزة بين أبناء جيله، وظل وجهًا مألوفًا ومحببًا لدى أجيال متعاقبة من المشاهدين.

وخلال تقديم التكريم، استعرض الفنان حسين فهمي جانبًا من مشوار فاروق فلوكس الفني، مشيرًا إلى أن هناك فنانين يمتلكون حضورًا استثنائيًا، ويستطيعون ترك أثر لا يُمحى في وجدان الجمهور، مؤكدًا أن الفنان الكبير قدم على مدار سنوات طويلة من العطاء شخصيات لا تزال حاضرة ومؤثرة حتى اليوم.

وشهدت لحظة التكريم صعود الفنان فاروق فلوكس إلى المسرح لتسلّم جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، في لحظة احتفالية حملت تقديرًا لمسيرته الطويلة ومكانته الفنية.

وقال الفنان فاروق فلوكس في كلمته: «أشكركم على حضوركم واهتمامكم بي، كما أتوجه بالشكر إلى إدارة المهرجان، التي تحقق النجاح عامًا بعد عام. إن سعادتي بهذا التكريم لا توصف.

وأود أن أشير إلى أن بدايتي الفنية كانت في مثل هذا المكان، حين كنت طالبًا بكلية الهندسة، وطلبت الكلية تقديم مسرحية صامتة، فاستعانت بالفنان أبو بكر عزت لإخراج العمل ضمن فريق التمثيل بالكلية.

وقد اختارني للمشاركة في مسرحية بعنوان "خاتم سليمان"، وحققت نجاحًا كبيرًا آنذاك، وكان لهذا النجاح أثر بالغ في مسيرتي الفنية، إذ فتح أمامي أبوابًا عديدة، وكان سببًا في تعرفي إلى الفنان فؤاد المهندس، ونشأت بيننا علاقة قوية، كما تعرفت إلى الفنان الضيف أحمد. وأحمد الله أنني استعدت ذكريات بداياتي الفنية، وتحديدًا عام 1960، حين توفيت والدتي، ورغم حزني الشديد وإصراري على تقديم العرض، قررت ألا أتغيب عن الجمهور.

وقال: وأتذكر أن الفنانين إبراهيم سعفان وعدلي كاسب وقفا حينها أمام الجمهور، وأعلنا أن والدتي قد توفيت، وأنني أصررت على الحضور والوقوف أمامهم وتقديم العرض. فما كان من الجمهور إلا أن استقبلني بتصفيق حاد، في موقف لا أنساه أبدًا.

واختتم كلمته مؤكدًا أن الفن في جوهره عطاء».

وفي النهاية صعد على خشبة المسرح الفنان أحمد فلوكس والذي رحب به الحضور.

وُلد فاروق توفيق صالح، الشهير بفاروق فلوكس، في حي عابدين بالقاهرة، ونشأ في بيئة متعددة الثقافات والجنسيات، أسهمت في تشكيل وعيه الإنساني وإثراء معرفته باللهجات والطبائع والشخصيات المختلفة، وهي خبرات انعكست لاحقًا على أدائه التمثيلي. وقد ارتبط بالفن منذ طفولته، حين شارك مصادفة مع مجموعة من أصدقائه في تصوير أحد المشاهد السينمائية، قبل أن تقوده دراسته الجامعية إلى اكتشاف موهبته على خشبة المسرح.

والتحق فلوكس بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، وانضم خلال دراسته إلى فريق التمثيل بالجامعة، حيث بدأت علاقته الجادة بالمسرح.

وشهدت تلك السنوات أيضًا جانبًا مهمًا من تجربته الوطنية، إذ تطوع للمشاركة مع الفدائيين المصريين في مقاومة العدوان الثلاثي عام 1956، وقضى 55 يومًا في صفوف المقاومة الشعبية، وهي تجربة تحدث عنها لاحقًا باعتبارها إحدى المحطات المؤثرة في تكوين شخصيته ورؤيته للحياة.

وجاءت انطلاقته الفنية خلال ستينيات القرن الماضي، حين شارك مع الفنان الكبير فؤاد المهندس في مسرحية «أنا وهو وهي»، قبل أن يحقق شهرة واسعة من خلال شخصية «سليط» في المسرحية الشهيرة «سيدتي الجميلة» عام 1969، التي شكلت نقطة تحول في مسيرته، وكشفت عن موهبته الكوميدية وقدرته على بناء شخصية مسرحية متكاملة تجمع بين خفة الظل والحضور والحركة المدروسة. وامتدت علاقته بالمسرح عبر عشرات العروض التي تعاون خلالها مع كبار نجومه ومخرجيه، من بينها «سنة مع الشغل اللذيذ»، و«قصة الحي الغربي»، و«زقاق المدق»، و«خيل الحكومة»، و«الواد سيد الشغال»، و«كحيون ربح المليون»، مؤكدًا مكانته ممثلًا يمتلك أدواته الفنية، وقادرًا على التنقل بين الكوميديا والدراما والاستعراض، وتقديم شخصيات متنوعة تنتمي إلى عوالم اجتماعية وإنسانية مختلفة. أما في السينما، فقد بدأ مشواره بفيلم «القاهرة في الليل» عام 1963، ثم شارك في مجموعة كبيرة من الأفلام التي عكست تنوع اختياراته وقدرته على التعامل مع أنماط مختلفة من الشخصيات، من بينها «المحفظة معايا» عام 1978، و«ضربة شمس» عام 1980، الذي جمعه بالفنان نور الشريف، و«درب الهوى» عام 1983، و«عفوًا أيها القانون» عام 1985، و«قضية عم أحمد» في العام نفسه. وخلال النصف الثاني من الثمانينيات ومطلع التسعينيات، واصل فلوكس تقديم شخصيات متنوعة في أفلام مثل «الإرهاب» و«للآباء فقط» عام 1989، و«الأسطى محروس» عام 1990، إلى جانب فيلم «الراقصة والسياسي» في العام نفسه، الذي جسد فيه شخصية «شفيق ترتر»، أحد أدواره السينمائية الأكثر حضورًا في ذاكرة الجمهور، وكشف من خلالها عن جرأة في الاختيار وقدرة على تقديم شخصيات مركبة ومثيرة للجدل. واستمر هذا التنوع في تجاربه السينمائية خلال التسعينيات، فشارك في «يا تحب يا تقب»، و«اللي رقصوا ع السلم» عام 1994، الذي أدى فيه شخصية «ظريف»، و«المرأة والساطور» عام 1997، وصولًا إلى «صايع بحر» عام 2004، مؤكدًا قدرته على الانتقال بين الأجيال السينمائية المختلفة والتعامل مع أساليب متجددة في الكوميديا والدراما. وتكشف هذه الأعمال عن جانب أساسي في تجربة فاروق فلوكس، يتمثل في قدرته على منح الشخصيات المساعدة قيمة درامية واضحة، وتحويل حضورها إلى عنصر مؤثر في بناء العمل. فقد امتلك حسًا خاصًا في التعامل مع تفاصيل الأداء، من نبرة الصوت وتعبيرات الوجه إلى الحركة والإيقاع، مستفيدًا من ثقافته المسرحية ودراسته للهندسة، بما منحه خصوصية جعلت بعض شخصياته حاضرة في ذاكرة المشاهدين حتى بعد مرور سنوات طويلة على عرضها. وفي الدراما التليفزيونية، ترك فاروق فلوكس بصمته في عدد من الأعمال التي ارتبطت بوجدان الجمهور، من بينها «عيلة الدوغري»، و«ناس وناس»، و«هي وغيرها»، و«البراري والحامول»، و«عائلة الحاج متولي»، و«الدالي»، و«ليالي الحلمية»، و«الأب الروحي»، إلى جانب مشاركاته في أعمال بارزة مثل «دموع في عيون وقحة»، و«رأفت الهجان»، الذي شارك في جزئه الثالث، و«الزيني بركات»، و«هوانم جاردن سيتي». وقد منحته هذه التجارب المتنوعة فرصة التعامل مع أجيال مختلفة من المخرجين والكتاب والممثلين، وأكدت قدرته على الاحتفاظ بحضوره الفني مع تغير أساليب الإنتاج والتمثيل عبر العقود، مستندًا إلى ثقافة مسرحية راسخة وشغف مستمر بالقراءة والمعرفة. وتكشف مسيرة فاروق فلوكس كذلك عن شخصية فنان مثقف، ارتبط بالكتاب منذ طفولته، وتأثر بوالده الذي شجعه على القراءة ومناقشة ما يقرأ، فظل الاهتمام بالمعرفة جزءًا أصيلًا من تكوينه. وقد انعكس هذا الشغف على علاقته بالمسرح وفنونه، واهتمامه بالنصوص المسرحية ودراسة تقنيات الأداء والحركة والتعبير. عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A). ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.