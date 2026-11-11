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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

آسر ياسين: تكريمي ذكرني ببداياتي وخاصة محمد خان

أسر ياسين
أسر ياسين
أحمد إبراهيم

 الذى آمن بي كرّم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، النجم آسر ياسين، ومنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، خلال حفل افتتاح دورته السابعة والأربعين، التي تُقام في الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر 2026، تقديرًا لموهبته ومسيرته الفنية، وما قدمه من أدوار اتسمت بالتنوع والعمق الإنساني، وقدرته على تجسيد شخصيات مختلفة بوعي وخصوصية، إلى جانب حضوره اللافت في السينما المصرية خلال السنوات الماضية. وشهدت فقرة التكريم عرض فيلم قصير استعرض أبرز محطات مشواره الفني، وأهم الأعمال التي شكلت ملامح تجربته السينمائية والتلفزيونية، قبل صعوده إلى المسرح لتسلّم الجائزة وإلقاء كلمته.

  وقال آسر ياسين في كلمته: «مساء الخير.. أعددت الكثير من الكلمات، لكنني نسيتها من شدة التأثر. أتوجه بالشكر إلى الأستاذ حسين فهمي، الذي يُعد قامة فنية كبيرة ويحظى بمكانة لدى جميع الأجيال، كما أشكر اللجنة الاستشارية العليا. عندما تواصل معي الفنان حسين فهمي، تذكرت كل الأشخاص الذين ساندوني وقدموا لي الدعم، ومن بينهم المخرج محمد خان، الذي آمن بموهبتي وأوصى بي. كما تذكرت أصدقائي جميعًا، ووالديّ اللذين كان لهما الفضل الكبير في حياتي.

وأشكر جميع زملائي الذين تعلمت منهم، وأسهموا في تعميق حبي للسينما، وأتمنى أن يأتي يوم تُمنح فيه جائزة تحمل اسمي، على غرار جائزة فاتن حمامة.

وتذكرت كل شخصية جسّدتها، وكل تجربة فنية خضتها، وما تعلمته من خلالها. شكرًا يا رب». ويُعد آسر ياسين أحد أبرز نجوم جيله، وصاحب تجربة فنية قامت على تنوع الاختيارات والاهتمام بالتفاصيل النفسية للشخصيات، والسعي المستمر إلى تطوير أدواته التمثيلية.

 بدأت علاقته بالتمثيل من خلال المسرح الجامعي أثناء دراسته الهندسة الميكانيكية في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ثم شارك في عدد من الأفلام القصيرة، من بينها «بيت من لحم»، قبل أن ينتقل إلى الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «قلب حبيبة» مع الفنانة سهير البابلي، لتتواصل رحلته عبر أعمال سينمائية وتلفزيونية رسخت مكانته لدى الجمهور والنقاد. وقدم ياسين مجموعة من الأدوار البارزة في أفلام «زي النهارده» للمخرج عمرو سلامة، و«الوعد» للمخرج محمد ياسين، و«رسائل البحر» للمخرج داوود عبد السيد، و«فرش وغطا» للمخرج أحمد عبد الله، و«أسوار القمر» للمخرج طارق العريان، و«تراب الماس» للمخرج مروان حامد. وعكست هذه الأعمال قدرته على الانتقال بين أنماط سينمائية مختلفة، من الدراما الإنسانية والتشويق إلى السينما المستقلة، مع اهتمام خاص ببناء الشخصيات وتجسيد صراعاتها الداخلية من خلال الأداء والحركة والتعبير. وشكل فيلم «رسائل البحر» محطة مهمة في مسيرته السينمائية، من خلال شخصية «يحيى»، الطبيب الذي يعود إلى الإسكندرية ليخوض رحلة إنسانية لاكتشاف ذاته وإعادة تأمل علاقته بالمدينة والناس. وقد حصد عن هذا الدور جائزة أفضل ممثل في أيام قرطاج السينمائية عام 2010، كما نال جائزة أفضل ممثل في مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط عام 2015 عن دوره في فيلم «أسوار القمر»، في تأكيد على ما حظيت به تجربته من تقدير في المحافل السينمائية العربية. وامتدت تجربته الفنية إلى الدراما التلفزيونية، حيث قدم أعمالًا بارزة من بينها «30 يوم»، و«بـ100 وش»، و«سوتس بالعربي»، وتنقل خلالها بين التشويق النفسي والكوميديا والدراما الاجتماعية، مجسدًا شخصيات متباينة في دوافعها وخلفياتها وعلاقاتها الإنسانية. وأسهم هذا التنوع في ترسيخ صورته ممثلًا يمتلك مرونة في الأداء، وقدرة على التعامل مع أدوار ومساحات درامية مختلفة.

  وتكشف اختيارات آسر ياسين الفنية عن اهتمام واضح بالتجارب التي تتيح له استكشاف عوالم إنسانية ونفسية متعددة، وعدم الاكتفاء بنمط واحد من الأدوار، وهو ما منحه مساحة للتعاون مع أجيال مختلفة من المخرجين، والمشاركة في أعمال تنوعت بين السينما الجماهيرية والتجارب ذات الطابع الفني المستقل، مع الحفاظ على حضور خاص وأداء يتسم بالصدق والخصوصية. عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).

ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة. 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حسين فهمي آسر ياسين

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