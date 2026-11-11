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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: ضرب الكيانات الإخوانية اقتصاديا يوجع التنظيم.. وإخضاع من يتعامل معهم لقانون مكافحة الإرهاب

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
محمد كمال

قال الإعلامي أحمد موسى إن قرار ضم كيانات تابعة لتنظيم جماعة الإخوان إلى قوائم الإرهاب يمثل خطوة تستهدف مواجهة أنشطة التنظيم ومصادر تمويله، مشددًا على أن التعامل مع الجماعة أو الجهات المرتبطة بها يجب أن يخضع لقانون مكافحة الإرهاب.

وأضاف موسى في برنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة ضدى البلد أن أي شخص يتعامل مع جماعة الإخوان أو يتعاون معها سيكون خاضعًا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب، في ضوء قرار إدراج كيانات تابعة للتنظيم على قوائم الإرهاب.

وأكد أن استهداف مصادر التمويل يمثل أحد أكثر الملفات تأثيرًا في التنظيم، قائلًا إن «التمويل هو اللي بيوجع التنظيم»، خاصة عندما تكون الإجراءات موجهة إلى الكيانات الاقتصادية التابعة له.

وأشار إلى أن الضربات التي تستهدف الأنشطة والكيانات الاقتصادية المرتبطة بالتنظيم تمثل ضغطًا مباشرًا على قدرته المالية ومصادر تمويله.

جماعة الإخوان قوائم الإرهاب مكافحة الإرهاب تمويل التنظيم

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