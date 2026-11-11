محافظ الشرقية يسلم 19 من ذوي الهمم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة

شهد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة خيرية للتنمية، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، لتسليم أجهزة تعويضية ومساعدات حركية وسمعية لـ (١٩) مستفيدًا من أبناء المحافظة بقاعة الاجتماعات بالديوان العام ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير أوجه الرعاية والدعم للأشخاص ذوي الهمم، وتعزيز جهود دمجهم في المجتمع.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز، نائبي المحافظ، والعميد أ.ح أحمد شعبان، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة إنجي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، وتوفيق حماد، منسق الوجه البحري والقناه متطوعاً، وعدد من القيادات التنفيذية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني وأسر المستفيدين.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف ذوي الهمم، في ظل الدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية لهذه الفئة، من خلال إطلاق المبادرات الرئاسية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وتوفير فرص التعليم والتأهيل والعمل، بما يضمن تمكينهم ودمجهم في مختلف مناحي الحياة.

أوضح محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تدخر جهداً للتعاون والتنسيق مع كافه الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير أوجه الدعم والرعاية اللازمة لذوي الهمم، وتلبية احتياجاتهم، وإتاحة فرص مناسبة لهم لإثبات قدراتهم والاستفادة من إمكاناتهم، مؤكدًا أن دمجهم وتمكينهم مسؤولية مجتمعية وإنسانية مشتركة قائلاً : كل التحية والتقدير للأمهات اللاتي يقدمن نماذج مضيئة في الصبر والعطاء، ويتحملن مسؤولية رعاية أبنائهن من ذوي الهمم، مثمنًا جهودهن وتضحياتهن في توفير حياة كريمة لأبنائهن، ومتمنيًا لهن دوام الصحة والتوفيق.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة إنجي حسن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، حرص الوزارة والمديرية على تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية والتأهيل لذوي الهمم، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، مشيرة إلى استمرارالتنسيق لتوفير الخدمات والمساعدات اللازمة للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وتحسين جودة حياتهم.

وخلال كلمته توفيق حماد، منسق الوجه البحري والقناه متطوعاً أن دعم ذوي الهمم وتمكينهم مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جهود جميع الجهات، مشيرًا إلى حرص الاتحاد على مواصلة التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لتنفيذ المبادرات والفعاليات التي تستهدف تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، وتعزيز فرص الدمج المجتمعي.

قام محافظ الشرقية بتسليم الأجهزة التعويضية والمساعدات إلى (١٩) مستفيدًا من أبناء المحافظة، وذلك بواقع (٨) كراسٍ متحركة، تنوعت بين الكراسي العادية والمزودة بالأربطة والكهربائية و(٤) سماعات أذن و(٧) أطراف صناعية وذلك لمساعدتهم على ممارسة حياتهم اليومية بصورة أكثر سهولة واستقلالية، وتخفيف الأعباء عن أسرهم، بما يعزز فرص مشاركتهم الفعالة في المجتمع.

ومن جانبهم أعرب المستفيدون وأسرهم عن سعادتهم بهذه المبادرة، موجهين الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية ومديريه التضامن بالشرقية والجهات المشاركة، لحرصهم على تلبية احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.