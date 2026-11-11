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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الدفاع عن الإسلام يتطلب التصدي لمحاولات جماعة الإخوان استغلال الدين لتحقيق أهدافها

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
محمد كمال

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدفاع عن الإسلام يتطلب التصدي لمحاولات جماعة الإخوان استغلال الدين لتحقيق أهدافها، مؤكدًا أن الجماعة لا تمثل تعاليم الدين الإسلامي.

الإسلام لم يدعُ إلى القتل أو التخابر أو بيع أسرار الوطن

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد: «إحنا بندافع عن الإسلام، والإسلام مقالش اقتل أو تخابر أو تبيع أسرار البلد».

وشدد على ضرورة مواجهة ما وصفه بمحاولات الجماعة توظيف الدين في ممارسات تتعارض مع تعاليمه، قائلًا: «وبنسعى لتطهير الدين من الإخوان».

وأكد موسى أن الدفاع عن الإسلام يستلزم الفصل بين تعاليم الدين وممارسات التنظيم، رافضًا استخدام الدين لتبرير أعمال القتل أو التخابر أو الإضرار بمصالح الدولة.

الإسلام جماعة الإخوان تطهير الدين أحمد موسى

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