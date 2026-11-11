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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مستشار الأكاديمية العسكرية: طائرات الرافال تحمل أسلحة بوزن 9.5 طن وتحتاج 40 تخصصًا

جولة وزير الدفاع
جولة وزير الدفاع

قال اللواء طيار هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن طائرات الرافات تتمتع بإمكانيات تسليحية كبيرة، إذ يمكنها حمل أسلحة يصل وزنها إلى 9.5 طن، فضلًا عن احتياجها إلى نحو 40 تخصصًا مختلفًا لضمان تشغيلها بكفاءة.

وأوضح الحلبي، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن تطوير القواعد الجوية لا يقتصر على توفير الطائرات والأسلحة الحديثة، وإنما يشمل أيضًا تطوير العناصر البشرية والمنشآت والإمكانات اللازمة لاستيعاب هذا السلاح.

وأشار إلى أن القواعد الجوية تحتضن مختلف التخصصات والعناصر البشرية التي تعمل على تشغيل المنظومة، مؤكدًا أن التطور الذي شهدته القواعد يستهدف استيعاب الإمكانيات الجديدة للطائرات الحديثة.

ولفت إلى أن البيان العملي الذي جرى خلال الزيارة أتاح مشاهدة جانب من منظومة العمل، موضحًا أن الطيار يمكنه الصعود إلى الطائرة وتنفيذ طلعته الجوية، في إطار منظومة متكاملة تتطلب مشاركة عشرات التخصصات.

القوات الجوية الطائرات الحديثة هشام الحلبي التسليح الجوي

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