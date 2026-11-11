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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل وجود القطط والدباديب في غرفة النوم ممنوع شرعا؟.. أمين الفتوى يوضح

الدباديب
الدباديب
محمد شحتة

أجاب الشيخ أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال، حول ما إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وجود أشياء لها عيون في غرفة النوم، مثل القطط والدباديب وألعاب الأطفال، موضحًا أن الحكم يختلف بحسب طبيعة هذه الأشياء.

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريح له، أن وجود القطط الحقيقية في المنزل جائز شرعًا، ولا حرج فيه، مستشهدًا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمال الإناء للقطة لتشرب منه، وقال: «هي من الطوافين عليكم والطوافات».

وجود الدباديب في المنزل

وأضاف أن الدباديب الصغيرة المخصصة للعب الأطفال يجوز وجودها في المنزل، أما الدباديب الكبيرة والمبالغ في حجمها، التي تدخل في حكم التماثيل، فالأولى عدم اقتنائها، مشيرًا إلى ما ورد بشأن عدم دخول الملائكة بيتًا فيه تمثال.

وأشار إلى أنه إذا كان وجود هذه الدباديب الكبيرة في غرفة النوم يسبب الأرق أو الضيق لأصحابها، فمن الأفضل إخراجها من الغرفة، مؤكدًا أن المسألة لا تتعلق بمجرد وجود عيون في الأشياء، وإنما بطبيعة الشيء وحكمه الشرعي.

الفتوى الإفتاء غرفة النوم القطط الدباديب ألعاب الأطفال المنزل

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