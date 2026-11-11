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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

احتجاجات واسعة في مدريد.. اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين واعتقالات خلال إضراب عام بإسبانيا

احتجاجات واسعة في مدريد
احتجاجات واسعة في مدريد
القسم الخارجي

شهدت العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم الأربعاء، احتجاجات واسعة تخللتها مواجهات بين قوات الشرطة والمواطنين، وسط انتشار أمني مكثف في عدد من الشوارع الرئيسية، بالتزامن مع إضراب عام شهدته إسبانيا للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية وتوفير السكن بأسعار مناسبة وزيادة الأجور.

وتصاعدت حدة التوتر في شارع «جران فيا»، أحد أبرز الشوارع التجارية في مدريد، بعدما تجمع مئات المحتجين وقطعوا حركة المرور لنحو ساعتين، مرددين هتافات تطالب بتوفير مساكن بأسعار معقولة والحد من ارتفاع الإيجارات، فيما تدخلت قوات الشرطة الوطنية لتفريق المتظاهرين وإعادة فتح الطريق.

وأفادت وسائل إعلام إسبانية بوقوع اشتباكات وتدافع بين المحتجين وعناصر الشرطة، التي استخدمت وحدات مكافحة الشغب للتعامل مع التجمعات، كما أُغلقت متاجر كبرى أبوابها وسط الانتشار الأمني والمخاوف من اتساع الاضطرابات.

ووفقًا لبيانات الشرطة التي نقلتها وسائل إعلام محلية، ارتفع عدد الموقوفين في إقليم مدريد إلى 20 شخصًا على الأقل، على خلفية أحداث مرتبطة بالإضراب والاحتجاجات، فيما استدعت إصابة أحد المتظاهرين في شارع جران فيا نقله إلى المستشفى بعد تعرضه لجرح في الرأس. كما تحدثت مصادر نقابية عن إصابات أخرى خلال تدخلات الشرطة.

وتأتي الاحتجاجات ضمن إضراب عام هو الأول من نوعه في إسبانيا منذ 14 عامًا، بمشاركة نقابات عمالية وجمعيات للدفاع عن حقوق المستأجرين، احتجاجًا على أزمة السكن وارتفاع تكاليف المعيشة، بالتزامن مع تزايد الضغوط على سوق الإيجارات.

مدريد احتجاجات واسعة قوات الشرطة إسبانيا الأوضاع المعيشية

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