أحمد موسى: لا يجوز التعميم على العاملين بالسكك الحديدية.. والمقصرون يجب أن يخضعوا للمحاسبة

أكد الإعلامي أحمد موسى أهمية التعامل مع ملف تطوير السكك الحديدية باعتباره أحد الملفات الحيوية المرتبطة بحياة ملايين المواطنين، مشددًا على ضرورة التمييز بين العاملين الملتزمين بواجباتهم وبين من يثبت تورطهم في أخطاء أو مخالفات داخل منظومة العمل.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» عبر قناة صدى البلد، أن عدد العاملين بهيئة السكك الحديدية تراجع إلى نحو 30 ألف عامل، في الوقت الذي تنقل فيه المنظومة قرابة 1.2 مليون راكب يوميًا، وهو ما يعكس حجم المسؤولية الملقاة على عاتق العاملين بالقطاع، وأهمية استمرار تشغيل هذا المرفق الحيوي بكفاءة وانتظام.

أحمد موسى يرفض تحميل جميع العاملين مسؤولية الأخطاء

وأشار الإعلامي إلى أن وجود أخطاء أو أوجه قصور داخل منظومة السكك الحديدية لا يعني بالضرورة أن جميع العاملين يتحملون المسؤولية، رافضًا إطلاق أحكام عامة على العاملين بالهيئة، ومؤكدًا أن بينهم عناصر تؤدي عملها وتتحمل مسؤولياتها.

وفي المقابل، شدد على أن الحفاظ على حقوق العاملين لا يجب أن يكون مبررًا للتغاضي عن أي مخالفات، موضحًا أن كل من يثبت تقصيره أو تورطه في وقائع فساد يجب أن يخضع للمحاسبة وفقًا للقانون.

وأضاف أن هناك فارقًا بين الأخطاء التشغيلية التي قد تحدث في أي مرفق خدمي كبير، وبين التجاوزات المتعمدة أو جرائم الفساد، التي تستوجب التحقيق والمساءلة، مؤكدًا أن المحاسبة يجب أن تكون على أساس المسؤولية الفردية، دون تعميم الاتهامات على جميع العاملين.