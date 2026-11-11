برلمانية: المطالبة باستقالة الوزراء بسبب الحوادث ليست حلًا.. والمعالجة الجذرية تبدأ بتحديد أوجه القصور

أكدت النائبة ثريا البدوي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن المطالبة باستقالة الوزراء لمجرد وقوع حوادث بعينها ليست حلًا للأزمات، مشيرة إلى أن رحيل المسؤول في حد ذاته لا يضمن منع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، بعد حادث العياط.

وقالت «البدوي» إن الحل الأكثر فاعلية يكمن في تطبيق تحليل البيئة الرباعي (SWOT Analysis) بدقة، للوقوف على نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات داخل المؤسسات، بما يساعد على تحديد أوجه القصور والثغرات ومعالجتها بصورة جذرية.

زيارات ميدانية مستمرة لرصد المشكلات

وأوضحت أن تحقيق ذلك يتطلب تنظيم زيارات ميدانية مستمرة لرصد المشكلات والثغرات على أرض الواقع، والتعامل معها بشكل فوري، إلى جانب اتخاذ التدابير الوقائية والإجراءات العملية الصارمة التي تحول دون تكرار الأزمات.

وشدّدت عضو مجلس النواب على ضرورة أن تستهدف هذه الإجراءات حماية كيان الوزارة والحفاظ على سمعة المسئولين، مؤكدة أن الأولوية يجب أن تكون للحفاظ على سُمعة مصر ومكانتها، وضمان عدم تكرار المواقف التي تسيئ إلى مؤسسات الدولة.