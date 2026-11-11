حالة الطقس غدا الخميس 12 نوفمبر 2026 ودرجات الحرارة بالمحافظات

تشهد حالة الطقس في مصر غدًا الخميس 12 نوفمبر 2026 استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ظهور الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تصبح متوسطة أحيانًا على بعض المناطق، بالتزامن مع نشاط الرياح على فترات متقطعة، وفقًا للتوقعات الواردة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى المتوقعة بين 24 و28 درجة في المدن والمحافظات المذكورة، بينما تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل ليسود طقس بارد على أغلب الأنحاء، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، وهو ما يجعل متابعة توقعات الطقس غدًا من الموضوعات المهمة للمواطنين الراغبين في معرفة طبيعة الأجواء قبل الخروج للعمل أو الدراسة أو السفر بين المحافظات.

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وتشمل أبرز الظواهر الجوية المتوقعة تكون شبورة مائية من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، مع احتمالية وصولها إلى حد الكثافة على بعض الطرق، إلى جانب فرص سقوط أمطار بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وحلايب وشلاتين.

ما حالة الطقس غدًا الخميس 12 نوفمبر 2026 في مصر؟

تشير توقعات حالة الطقس غدًا الخميس 12 نوفمبر 2026 إلى استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة خلال ساعات النهار على معظم أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس معتدل الحرارة على أغلب المناطق، بينما تميل الأجواء إلى الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

وفي المقابل، تشهد ساعات الليل انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة مقارنة بفترة النهار، ليسود طقس بارد على أغلب الأنحاء، وتزداد برودة الأجواء خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

وتعكس هذه التوقعات استمرار التباين بين درجات الحرارة خلال فترتي النهار والليل، وهو ما يستدعي الانتباه عند اختيار الملابس المناسبة، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين يخرجون في ساعات الصباح المبكرة أو يعودون إلى منازلهم في أوقات متأخرة من الليل.

هل توجد شبورة مائية غدًا الخميس وأين تظهر؟

تعد الشبورة المائية من أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الخميس 12 نوفمبر 2026، حيث تظهر خلال الفترة الممتدة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، وقد تصل إلى حد الكثافة أحيانًا على بعض الطرق، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وتشمل المناطق والطرق المتوقع ظهور الشبورة المائية عليها الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المنتظر أن تؤثر هذه الظاهرة على حركة السير خلال الساعات الأولى من الصباح، خاصة على الطرق التي تشهد تكون الشبورة بصورة أكثر كثافة، وهو ما يتطلب الانتباه أثناء القيادة ومراعاة انخفاض مستوى الرؤية الأفقية خلال الفترة المحددة.

وتستمر الشبورة المائية وفق التوقيت المتوقع من الرابعة صباحًا وحتى التاسعة صباحًا، لذلك تحظى هذه الظاهرة باهتمام المسافرين والسائقين، إلى جانب المواطنين الذين يتنقلون يوميًا بين المدن والمحافظات في بداية اليوم.

ما أماكن سقوط الأمطار غدًا الخميس 12 نوفمبر 2026؟

توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تصبح متوسطة أحيانًا غدًا الخميس، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين.

وتصل نسبة حدوث الأمطار المتوقعة إلى نحو 20%، وفقًا للتفاصيل الواردة بشأن حالة الطقس، وتأتي هذه الفرص على بعض المناطق دون أن تشمل جميع أنحاء الجمهورية.

وتعد السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري من أبرز المناطق المعنية بتوقعات سقوط الأمطار، إلى جانب حلايب وشلاتين، وهو ما يجعل متابعة مستجدات الحالة الجوية أمرًا مهمًا لسكان هذه المناطق، خاصة مع احتمالية تفاوت شدة الأمطار بين الخفيفة والمتوسطة أحيانًا.

هل تظهر سحب منخفضة في القاهرة الكبرى ومدن القناة؟

تشهد بعض المناطق ظهور سحب منخفضة خلال ساعات النهار، وتشمل مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحب هذه السحب سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وتأتي هذه الظاهرة ضمن التغيرات الجوية المتوقعة خلال يوم الخميس، بالتزامن مع استمرار الأجواء المعتدلة نهارًا وانخفاض درجات الحرارة خلال الليل.

ولا يقتصر الاهتمام بتوقعات الطقس على فرص سقوط الأمطار فقط، إذ تمثل السحب المنخفضة والرذاذ الخفيف من الظواهر التي يتابعها المواطنون للتعرف على طبيعة الأجواء في مناطق إقامتهم وتحركاتهم اليومية.

ما سرعة الرياح غدًا الخميس وأين تنشط؟

تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح على فترات متقطعة غدًا الخميس 12 نوفمبر 2026، حيث تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة.

وتشمل المناطق المتوقع نشاط الرياح بها القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وقد يؤدي نشاط الرياح إلى زيادة الإحساس ببرودة الطقس خلال ساعات الليل.

ويأتي نشاط الرياح بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة المسائية، وهو ما يجعل الإحساس ببرودة الأجواء أكثر وضوحًا في المناطق التي تشهد نشاطًا للرياح، خاصة مع الانتقال من ساعات النهار المعتدلة إلى ساعات الليل الباردة.

ما درجات الحرارة غدًا الخميس 12 نوفمبر 2026 في المحافظات؟

كشفت توقعات حالة الطقس عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الخميس 12 نوفمبر 2026 في عدد من المدن والمحافظات، حيث تختلف درجات الحرارة من منطقة إلى أخرى وفقًا للموقع الجغرافي وطبيعة الأجواء السائدة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على النحو الآتي:

القاهرة:

درجة الحرارة العظمى: 25 درجة.

درجة الحرارة الصغرى: 15 درجة.

الإسكندرية:

درجة الحرارة العظمى: 24 درجة.

درجة الحرارة الصغرى: 16 درجة.

الإسماعيلية:

درجة الحرارة العظمى: 26 درجة.

درجة الحرارة الصغرى: 14 درجة.

مطروح:

درجة الحرارة العظمى: 24 درجة.

درجة الحرارة الصغرى: 15 درجة.

شرم الشيخ:

درجة الحرارة العظمى: 27 درجة.

درجة الحرارة الصغرى: 21 درجة.

أسوان:

درجة الحرارة العظمى: 28 درجة.

درجة الحرارة الصغرى: 13 درجة.

كيف ستكون الأجواء ليلًا غدًا الخميس في مصر؟

تنخفض درجات الحرارة خلال ساعات الليل مقارنة بفترة النهار، ليسود طقس بارد على أغلب أنحاء الجمهورية، وتصبح الأجواء أكثر برودة خلال الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر.

كما يتزامن انخفاض درجات الحرارة مع نشاط الرياح أحيانًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وتعكس درجات الحرارة الصغرى المعلنة تفاوت الأجواء بين المدن، حيث تسجل أسوان 13 درجة، بينما تبلغ في الإسماعيلية 14 درجة، وتسجل القاهرة 15 درجة، والإسكندرية ومطروح 16 درجة، في حين تصل إلى 21 درجة في شرم الشيخ.

تجمع حالة الطقس غدًا الخميس بين الأجواء المعتدلة نهارًا والباردة ليلًا، مع استمرار فرص ظهور الشبورة المائية والأمطار الخفيفة ونشاط الرياح على بعض المناطق.