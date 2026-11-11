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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى يكشف تفاصيل تعيين 14 ألف عامل بمنظومة النقل.. ويؤكد: الفحص الأمني شرط أساسي

احمد موسى
احمد موسى
رنا عبد الرحمن

شدد الإعلامي أحمد موسى على أهمية إخضاع المتقدمين للعمل بمنظومة السكك الحديدية لفحوص أمنية دقيقة، قبل إسناد أي مهام إليهم، مؤكدًا أن طبيعة العمل داخل هذا المرفق الحيوي تتطلب توافر أعلى درجات الانضباط والمسؤولية، نظرًا لارتباطه المباشر بسلامة ملايين الركاب.

وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسؤوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن منظومة النقل تستعد لتعيين نحو 14 ألف عامل، من بينهم فنيون وقائدو قطارات، مشيرًا إلى أن المقبولين سيخضعون لبرامج تأهيل وتدريب بالكلية التكنولوجية العسكرية، بهدف رفع كفاءتهم وتعزيز قدراتهم على التعامل مع متطلبات العمل.

وأكد أن تطوير السكك الحديدية لا يتوقف عند تحديث القطارات والبنية التحتية، وإنما يمتد إلى اختيار العناصر البشرية المؤهلة، والتأكد من صلاحيتها لتولي المسؤولية، منعًا لتكرار الحوادث التي شهدها هذا القطاع على مدار السنوات الماضية.

أحمد موسى يستعيد أزمة تعطيل القطارات عام 2013

وفي سياق حديثه عن أهمية الحفاظ على انتظام حركة السكك الحديدية، استعاد موسى ما وصفه بمحاولات جماعة الإخوان تعطيل حركة القطارات خلال عام 2013، موضحًا أن عددًا من سائقي القطارات دخلوا في إضراب بهدف وقف حركة التشغيل، وكان يقودهم شخص يُدعى «دوهيم»، بحسب روايته.

وأضاف أن الأزمة دفعت القوات المسلحة وقتها إلى إرسال عدد من قائدي القطارات للمساعدة في تشغيل المنظومة، وهو ما ساهم في عودة السائقين إلى العمل واستئناف حركة القطارات، بعد حالة الارتباك التي شهدها المرفق.

كما تحدث عن وجود عناصر تابعة للجماعة داخل قطاع السكك الحديدية خلال تلك الفترة، زاعمًا أنها سعت إلى إحكام سيطرتها على بعض مفاصل المنظومة، فضلًا عن محاولات إلغاء شرطة النقل والمواصلات والاستعانة بشركات خاصة تابعة لها لإدارة المرفق.

وأشار موسى إلى فصل نحو 262 شخصًا لأسباب أمنية، مؤكدًا أن الأوضاع داخل المنظومة تغيرت عما كانت عليه في السابق.

موسى: لا يجوز التعميم على جميع العاملين بالسكة الحديد

وفي المقابل، حرص الإعلامي على التأكيد أن انتقاد بعض أوجه القصور لا يعني الإساءة إلى جميع العاملين بالسكك الحديدية، مشيدًا بدور العاملين الذين يواصلون أداء مهامهم للحفاظ على انتظام حركة القطارات وسلامة الركاب.

وطالب بضرورة التعامل بحسم مع أي شخص يثبت تقاعسه عن أداء واجباته أو تورطه في مخالفات، مشيرًا إلى أن العاملين الملتزمين أنفسهم يجب أن يكونوا أول المطالبين بمحاسبة المقصرين، حتى لا تتأثر كفاءة المرفق أو تتعرض حياة المواطنين للخطر.

أحمد موسى يستعيد تفاصيل حادث قطار العياط 2009

واختتم موسى حديثه باستعادة ذكرياته مع حادث قطار العياط الذي وقع في أكتوبر 2009 بمنطقة كفر عمار والرقة، مشيرًا إلى أنه شارك في تغطية تداعيات الحادث آنذاك، وشهد جهود أهالي المنطقة في التبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ المصابين.

وضرب موسى بهذه الواقعة مثالًا على خطورة حوادث القطارات وتأثيرها على المواطنين، مؤكدًا أن الحفاظ على أرواح الركاب يجب أن يظل الهدف الأساسي من تطوير منظومة السكك الحديدية، سواء من خلال تحديث الإمكانيات أو اختيار وتدريب العاملين ومحاسبة المقصرين.

احمد موسى صدى البلد السكك الحديدية

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