«قانون الإشباع».. البابا تواضروس يستكمل سلسلة «قوانين روحية» في اجتماع الأربعاء

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية، مساء اليوم الأربعاء، من المقر البابوي بالقاهرة، بحضور عدد من أحبار الكنيسة وكهنة كنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية ومنشية الصدر وأسرهم.

قانون الإشباع

واستكمل قداسة البابا خلال العظة سلسلة «قوانين روحية للحياة»، وتناول في الحلقة الثالثة والعشرين موضوع «قانون الإشباع»، مستعرضًا معجزة إشباع الخمسة آلاف رجل، من إنجيل معلمنا لوقا، موضحًا أهمية دور الخادم في تلبية احتياجات المخدومين روحيًا وإنسانيًا.

وأشار قداسته إلى ثلاثة أسباب دفعت التلاميذ لطلب صرف الجموع، وهي خلو المكان، وتأخر الوقت، وكثرة العدد، مؤكدًا أن وجود احتياج يفوق قدرات الإنسان لا يعفيه من مسؤولية البحث عن حلول مبتكرة لتقديم الخدمة.

وأوضح البابا أن تطبيق قانون الإشباع يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية، أولها التحنن باعتباره بداية علاج أي مشكلة، وأن الخدمة الحقيقية تنبع من قلب متحنن يشعر باحتياجات الآخرين، وثانيها إدراك أن كل ما يقدمه الخادم هو عطية من الله، سواء الكلمة أو المواهب أو المحبة أو عمل الروح القدس، وليس للخادم فضل شخصي فيما يقدمه.

أما المبدأ الثالث فهو أن تصل الخدمة إلى الجميع وتحقق الشبع الحقيقي، مشيرًا إلى أن الإشباع لا يقتصر على الجسد، بل يشمل الروح بالشركة مع المسيح، والعقل بالتعليم والمعرفة، والقلب بالأبوة، والجسد بالرحمة والتحنن، إلى جانب تعزيز روح الانتماء للكنيسة.

وأكد قداسة البابا أن معيار الخدمة هو التحنن، وأن كل ما في أيدينا هو عطية من الله، مشددًا على ضرورة أن تكون الخدمة مشبعة وتصل إلى الجميع.



