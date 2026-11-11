قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسامة شعبان: 114 ألف طن صادرات زراعية مصرية إلى تونس خلال العام الماضي
أحمد موسى: إدراج كيانات الإخوان بقوائم الإرهاب تأخر منذ 2016
النجم البرازيلي رونالدينيو يعود للملاعب الأحد المقبل بإيطاليا
مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يمنح فاروق فلوكس جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر في حفل افتتاح دورته الـ47
رغم شائعات مرضها.. سميرة أحمد في ظهور نادر على ريد كاربت القاهرة السينمائي
المفوضية الأوروبية تستضيف غدًا مؤتمرًا في وارسو لدعم تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها
ترامب: عائدات النفط الفنزويلي ستصل إلى مئات المليارات قريبا.. واستعدنا تكلفة عملياتنا
هبة مجدي في أول ظهور لها بعد رحلة العلاج: «الحمد لله إني قادرة أقف»
أحمد موسى: الإخوان لا يدافعون عن الإسلام بل عن التنظيم
بولندا: البنتاجون يدعم إنشاء قاعدة عسكرية أمريكية دائمة بالبلاد
وزير التجارة والصناعة الهندي يزور مصر على رأس وفد يضم ممثلي 150 شركة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية
كيف يتحقق الشبع الروحي والعقلي في الخدمة؟.. البابا تواضروس: من خلال «إنجيل البركة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«قانون الإشباع».. البابا تواضروس يستكمل سلسلة «قوانين روحية» في اجتماع الأربعاء

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ميرنا رزق

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك  الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية، مساء اليوم الأربعاء، من المقر البابوي بالقاهرة، بحضور عدد من أحبار الكنيسة وكهنة كنائس قطاع حدائق القبة والوايلي والعباسية ومنشية الصدر وأسرهم.

قانون الإشباع

واستكمل قداسة البابا خلال العظة سلسلة «قوانين روحية للحياة»، وتناول في الحلقة الثالثة والعشرين موضوع «قانون الإشباع»، مستعرضًا معجزة إشباع الخمسة آلاف رجل، من إنجيل معلمنا لوقا، موضحًا أهمية دور الخادم في تلبية احتياجات المخدومين روحيًا وإنسانيًا.

وأشار قداسته إلى ثلاثة أسباب دفعت التلاميذ لطلب صرف الجموع، وهي خلو المكان، وتأخر الوقت، وكثرة العدد، مؤكدًا أن وجود احتياج يفوق قدرات الإنسان لا يعفيه من مسؤولية البحث عن حلول مبتكرة لتقديم الخدمة.

وأوضح البابا أن تطبيق قانون الإشباع يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية، أولها التحنن باعتباره بداية علاج أي مشكلة، وأن الخدمة الحقيقية تنبع من قلب متحنن يشعر باحتياجات الآخرين، وثانيها إدراك أن كل ما يقدمه الخادم هو عطية من الله، سواء الكلمة أو المواهب أو المحبة أو عمل الروح القدس، وليس للخادم فضل شخصي فيما يقدمه.

أما المبدأ الثالث فهو أن تصل الخدمة إلى الجميع وتحقق الشبع الحقيقي، مشيرًا إلى أن الإشباع لا يقتصر على الجسد، بل يشمل الروح بالشركة مع المسيح، والعقل بالتعليم والمعرفة، والقلب بالأبوة، والجسد بالرحمة والتحنن، إلى جانب تعزيز روح الانتماء للكنيسة.

وأكد قداسة البابا أن معيار الخدمة هو التحنن، وأن كل ما في أيدينا هو عطية من الله، مشددًا على ضرورة أن تكون الخدمة مشبعة وتصل إلى الجميع.


 

البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني الكنيسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

الأرصاد

الأرصاد: شبورة مائية كثيفة وأمطار خفيفة غدًا بهذه المناطق.. والعظمى بالقاهرة 25

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تعلن تفاصيل الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

حسام حسن

حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن

مدبولي

إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل

جولة وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يحضر طابور الصباح بمدرسة بنات بالجيزة ويستمع للإذاعة المدرسية

اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب

«مش هنلزم المواطن يغير أجهزته».. رئيس جهاز تنظيم الكهرباء يحسم الجدل حول تعديل القانون

ترشيحاتنا

حزب الشعب الجمهوري

حزب الشعب الجمهوري يصدر قرارًا بتشكيل هيئة مكتب أمانة الشباب المركزية

النائب فيصل الشيباني

النائب فيصل الشيباني: أتمسك بتصريحاتي بشأن دعم كامل الوزير.. وتغيير الوزير لا يمثل حلا للمشكلات

دخول أعضاء هيئة التدريس

برلمانية: تحسين دخل أعضاء هيئة التدريس هو استثمار في الطالب| خاص

بالصور

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد.. لا تتجاهلها

5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها
5 علامات فى جسمك تكشف نقص الحديد..لا تتجاهلها

منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها

منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها
منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها
منى زكي تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية.. تفاصيل أحدث ظهور لها

أدّى لابنه عربية BMW هدية نجاح في المدرسة.. رجل أعمال يشعل السوشيال ميديا

عربية BMW هدية نجاح
عربية BMW هدية نجاح
عربية BMW هدية نجاح

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها
هنادي مهنا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة.. تفاصيل مكياجها وتسريحة شعرها

فيديو

المتهمين

القبض على المتهمين بترويع سيدة وممارسة البلطجة عليها بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد