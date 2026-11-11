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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن

حسام حسن
حسام حسن
منار نور

كشف الإعلامي أمير هشام عن تصريح جديد لحسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، بشأن الأنباء المتداولة حول إمكانية توليه تدريب المنتخب الأردني خلال الفترة المقبلة

وكتب هشام من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" حسام حسن : الاتحاد الأردني لكرة القدم لم يتواصل معي في الأيام الماضية، بشأن إمكانية تولي مهمة تدريب منتخب الأردن كما يتردد

حسام حسن


يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة مديره الفني علي ماهر، لخوض مواجهتين مهمتين أمام منتخب مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، في إطار سعي الفراعنة لمواصلة النتائج الإيجابية وتعزيز موقعهم في صدارة المجموعة.

ويدخل المنتخب الوطني المواجهتين بطموحات كبيرة، بعدما نجح في تحقيق فوز عريض على جنوب السودان بخمسة أهداف دون رد في الجولة الثانية، ليحصد ثلاث نقاط مهمة ويصل إلى النقطة الرابعة، عقب تعادله السلبي أمام أنجولا في افتتاح مشواره بالتصفيات.

تقام مباراة منتخب مصر أمام مالاوي في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027، يوم الجمعة 13 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

حسن حسن منتخب مصر المنتخب الأردني

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