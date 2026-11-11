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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

8 صور ترصد لقاء وزير التعليم بالفائزين في مسابقة «100 معلم متمكن مبدع»

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

إلتقى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، بالمعلمين الفائزين في النسخة الثالثة من مسابقة «100 معلم متمكن مبدع»، وذلك بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، وذلك في إطار جهود الوزارة لاكتشاف ورعاية الكفاءات التعليمية المتميزة، وتحفيز المعلمين على تقديم أفكار ومبادرات إبداعية ومبتكرة تسهم في تطوير العملية التعليمية، والارتقاء بمستوى الأداء داخل المدارس.

وتستهدف مسابقة «100 معلم متمكن مبدع» اكتشاف وإبراز المعلمين المبدعين القادرين على تصميم وتنفيذ مشروعات تربوية مبتكرة وقابلة للتطبيق داخل المدارس، بما يعزز ثقافة الإبداع في الممارسات التدريسية، ويدعم توظيف استراتيجيات التعلم النشط والابتكار داخل الفصول الدراسية.

وشهدت النسخة الثالثة من المسابقة مشاركة 1080 معلمًا من مختلف المحافظات، قدموا 363 مشروعًا بحثيًا في مجالات تربوية متنوعة، وأسفرت أعمال التقييم والتحكيم عن اختيار 100 مشروع فائز، شارك في تنفيذها 391 معلمًا، يمثلون 27 مديرية تعليمية على مستوى الجمهورية.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المعلمين هم أبطال حقيقيون، لما يبذلونه من جهود كبيرة في ظل التحديات التي تواجه العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن المعلم يتحمل مسؤولية وطنية عظيمة تتمثل في بناء أجيال قادرة على تشكيل مستقبل مصر، فهو من يُعد الطبيب والمهندس والعالم، ويسهم بدوره في تحديد ملامح المستقبل.

وقد حضر اللقاء الدكتور أحمد المحمدي، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، و على عبد الرؤوف رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، ونادية عبد الله، مستشار الوزير لشئون المعلمين.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم 100 معلم متمكن مبدع التعليم

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