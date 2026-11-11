جنوب القاهرة للكهرباء تكشف نتائج أعمالها وخطط خفض الفقد ومكافحة سرقات التيار

استعرض المهندس طارق عبد الشافي رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء المؤشرات المالية والتشغيلية وخطط التطوير وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العامة لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بمقر الشركة القابضة لكهرباء مصر، برئاسة الدكتور أحمد مهينة، رئيس الشركة القابضة.

حيث تم اعتماد ميزانية الشركة ونتائج أعمالها عن العام المالي 2025-2026،وجاءت أبرز نتائج أداء الشركة، والجهود المبذولة في عدد من الملفات التشغيلية والمالية، وفي مقدمتها تحسين معدلات تحصيل مستحقات استهلاك الكهرباء، وخفض الفقد الفني والتجاري، ومكافحة سرقات التيار الكهربائي، إلى جانب التوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع والعدادات الذكية.

وأشاد الدكتور أحمد مهينة بالنتائج التي حققتها الشركة خلال العام المالي 2025-2026، مثمنًا جهود العاملين والقيادات بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وما بذلوه من جهود في تنفيذ خطط العمل وتحسين مستوى الأداء، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل لتحقيق المستهدفات التشغيلية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتطرقت الجمعية العامة إلى جهود الشركة في تنفيذ برامج الإحلال والتجديد ورفع كفاءة مكونات الشبكة الكهربائية، والتعامل مع الزيادة في الأحمال ومعدلات الاستهلاك، بما يضمن استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية بمختلف المناطق الواقعة في نطاق عمل الشركة.

كما شملت المناقشات متابعة الإجراءات المتخذة لتحسين كفاءة التشغيل وتعزيز جودة الخدمات، وتطوير منظومة العمل بما يتماشى مع توجهات قطاع الكهرباء نحو رفع كفاءة شركات التوزيع وتحسين الأداء المالي والتشغيلي.

ويأتي انعقاد الجمعية العامة في إطار المتابعة الدورية التي تجريها الشركة القابضة لكهرباء مصر لأداء الشركات التابعة، وتقييم نتائج أعمالها ومدى تحقيق المستهدفات المحددة، ومتابعة تنفيذ خطط التطوير والاستثمار في البنية التحتية لشبكات التوزيع.