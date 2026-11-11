سر الأرقام الأربعة في عيد العزاب العالمى .. لماذا اختير 11/11؟

يتصدر عيد العزاب اهتمامات الكثيرين بالتزامن مع الاحتفال به اليوم 11 نوفمبر، وهو التاريخ الذي يحمل سرًا وراء اختيار الأرقام الأربعة المتشابهة ليكون موعدًا سنويًا للاحتفاء بالأشخاص غير المرتبطين، في مناسبة بدأت من الصين قبل أن تتحول إلى ظاهرة عالمية تجمع بين الاحتفالات الاجتماعية ومواسم التسوق والتخفيضات.

سر الأرقام الأربعة في عيد العزاب.. لماذا اختير 11/11؟

ويثير تاريخ 11/11 تساؤلات حول سبب ارتباطه بالعزوبية تحديدًا، خاصة أن تكرار الرقم 1 أربع مرات لم يكن اختيارًا عشوائيًا، وإنما ارتبط بدلالات رمزية وثقافية جعلت هذا اليوم يحمل اسم عيد العزاب أو يوم العزاب العالمي.

ما سر اختيار 11 نوفمبر عيدًا للعزاب؟

ترجع بداية عيد العزاب إلى الصين خلال تسعينيات القرن الماضي، عندما ظهرت الفكرة بين مجموعة من طلاب جامعة نانجينغ، الذين أرادوا تخصيص يوم للاحتفال بالأشخاص غير المرتبطين عاطفيًا.

وجاء اختيار يوم 11 نوفمبر بسبب شكل التاريخ عند كتابته بالأرقام 11/11، حيث يتكون من أربعة أرقام متشابهة، وكل رقم 1 يرمز إلى شخص منفرد، وهو ما جعل التاريخ تعبيرًا رمزيًا عن العزوبية.

وتشير الروايات المتداولة إلى أن الاحتفال بدأ عام 1993، ثم انتقل تدريجيًا بين الجامعات والشباب الصينيين، حتى أصبح مناسبة اجتماعية معروفة، وفقا لما نشره موقع مايو كلينك.

لماذا يرتبط الرقم 1 بالعزوبية في الثقافة الصينية؟

سر الأرقام الأربعة في عيد العزاب.. لماذا اختير 11/11؟

يحمل الرقم 1 دلالة رمزية في قصة عيد العزاب، إذ يشير إلى الفرد المنفرد، كما يرتبط بتعبير صيني شهير هو غوانغ غون، ويعني الغصن العاري، ويُستخدم مجازيًا للإشارة إلى الرجل غير المتزوج.

ومن هنا ارتبط تكرار الرقم 1 أربع مرات بفكرة الأشخاص غير المرتبطين، وأصبح تاريخ 11 نوفمبر رمزًا للاحتفاء بالحياة الفردية، وقضاء الوقت مع الأصدقاء، والاستمتاع بالأنشطة الشخصية دون الحاجة إلى وجود شريك.

كيف تحول عيد العزاب إلى موسم عالمي للتسوق؟

لم يظل عيد العزاب مجرد مناسبة اجتماعية، بل شهد تحولًا كبيرًا عام 2009، عندما أطلقت شركة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية حملة تسويقية بالتزامن مع 11 نوفمبر، مستغلة شهرة المناسبة بين الشباب.

وقدمت الحملة عروضًا وتخفيضات على مجموعة واسعة من المنتجات، لتتحول المناسبة تدريجيًا إلى موسم تسوق ضخم تشارك فيه منصات التجارة الإلكترونية والعلامات التجارية المختلفة.

ومع مرور الوقت، لم يعد عيد العزاب مقتصرًا على الأشخاص غير المرتبطين، بل أصبح فرصة أمام مختلف المستهلكين للاستفادة من التخفيضات وشراء المنتجات، سواء للاستخدام الشخصي أو لتقديم الهدايا.

كيف يحتفل الأشخاص بعيد العزاب يوم 11/11؟

تختلف طرق الاحتفال بعيد العزاب من شخص إلى آخر، فهناك من يفضل قضاء اليوم مع الأصدقاء والخروج إلى المطاعم والمقاهي، بينما يختار آخرون مشاهدة الأفلام أو ممارسة الهوايات المفضلة أو شراء هدايا لأنفسهم.

كما ينظر البعض إلى المناسبة باعتبارها فرصة للاهتمام بالنفس وتقدير الإنجازات الشخصية، بعيدًا عن الضغوط الاجتماعية المرتبطة بالارتباط والزواج.

وهكذا تحولت الأرقام الأربعة في تاريخ 11/11 من مجرد رمز للعزوبية إلى علامة لمناسبة اجتماعية وتجارية واسعة الانتشار، تجمع بين الاحتفال بالحياة الفردية والاستفادة من عروض التسوق السنوية.