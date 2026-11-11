قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار خدمية| أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الأربعاء
وزير التخطيط: الاقتصاد المصري تعامل مع التداعيات الجيوسياسية وحقق نموا بلغ 5.1%
إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل
حسام حسن يحسم الجدل بشأن تدريب منتخب الأردن
10 نصائح للاستعداد لفصل الشتاء وتحذر من شائعات تطعيم الحصبة
كل 45 ثانية مستثمر جديد.. الحكومة تستعرض طفرة البورصة المصرية خلال 2026
وفاة عامل مصري وإصابة 4 آخرين إثر حريق بمجمع غاز في ليبيا
8 صور ترصد لقاء وزير التعليم بالفائزين في مسابقة «100 معلم متمكن مبدع»
خلال لقاءهم بوزير التعليم.. المعلمون يشيدون بقرارات تحسين أوضاعهم المالية والمهنية
وزير التعليم:نستعين بأفضل التجارب الدولية في تطوير المناهج ونستفيد من خبرات الدول المتقدمة
عبد اللطيف: أصدرنا قرارات تطوير منظومة التعليم بعد اجتماعات مع المعلمين ومديري المدارس
"الأرصاد" تحذر من الشبورة المائية الكثيفة وانخفاض الحرارة غدًا .. والصغرى بالقاهرة 14 درجة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض تفاصيل إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر كخطوة نحو توطين الصناعة

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض تفاصيل إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر كخطوة نحو توطين الصناعة
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض تفاصيل إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر كخطوة نحو توطين الصناعة
أ ش أ

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلاله الضوء على إنتاج أول سيارة كهربائية محليًا MAGE EV التابعة لعلامة "دونج فينج ميج" الصينية، داخل مصانع شركة النصر لصناعة السيارات، في خطوة تعكس جهود الدولة لتوطين صناعة السيارات، وتعميق التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يدعم بناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير.

وفي هذا الإطار، يأتي توطين صناعة السيارات باعتباره أحد المحاور المهمة لتعميق التصنيع المحلي، في ضوء ما يمثله هذا القطاع من أهمية للاقتصاد الوطني، سواء من حيث جذب الاستثمارات، أو توفير فرص العمل، أو دعم الصناعات المغذية وزيادة القيمة المضافة، فضلًا عن تعزيز القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وفتح آفاق جديدة للتصدير.

وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بتوطين صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها، ومواكبة التحولات العالمية نحو وسائل النقل النظيفة، من خلال جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتوسيع قاعدة الموردين المحليين.

وخلال الفيديو، أكد المهندس يحيى عبد الحليم، الرئيس التنفيذي لشركة "إس إن أوتوموتيف"، أن السيارة الكهربائية "MAGE EV" تمثل أول سيارة كهربائية بالكامل يتم تجميعها محليًا في مصر، مشيرًا إلى أنه من المقرر طرحها في السوق المصرية بسعر تنافسي خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية المخططة للسيارة تبلغ 3 آلاف سيارة سنويًا كخطوة أولى، مع استهداف الوصول إلى 20 ألف سيارة سنويًا، لافتًا إلى أن الإنتاج سيستهدف السوق المحلية في البداية، على أن يتم التوسع لاحقًا في التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح "عبد الحليم" أن إنتاج السيارة مر بمراحل متعددة، من أبرزها نقل المعرفة العملية والخبرات والتكنولوجيا، مشيرًا إلى نجاح فرق العمل بشركة النصر لصناعة السيارات وشركة "SN" في تنفيذ عمليات التجميع وفقًا للمواصفات الفنية المطلوبة، بما يتيح تقديم سيارة بمستوى يضاهي مثيلاتها المستوردة.

ومن جانبه، أكد ليو جين، مدير مشروع CKD في مصر، مشاركته في دعم المشروع الخاص بإنتاج أول سيارة كهربائية محليًا، موضحًا أنه يتولى متابعة أعمال تجميع البطاريات واختبارها داخل مصر، إلى جانب التأكد من دقة تصنيع هياكل السيارات المجمعة محليًا، وتقديم الدعم الفني لعمليات الدهان والتجميع النهائي.

وأضاف أنه تتم متابعة اختبارات القيادة على الطرق، للتأكد من الوصول إلى مستويات الجودة المطلوبة ومطابقة السيارة لمعايير شركة "دونج فينج"، لافتًا إلى العمل على نقل التقنيات والخبرات المتعلقة ببطاريات الشركة إلى الجانب المصري، بما يدعم بناء القدرات المحلية في هذا المجال.

وفي سياق متصل، أشار المهندس محمد عبد الموجود، مدير توطين الأجزاء المحلية بشركة "إس إن أوتوموتيف"، إلى أن استراتيجية توطين صناعة السيارات تحظى باهتمام الدولة، في إطار التوجه نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المصري، موضحًا أن وزارة الصناعة تعمل على تطوير الاستراتيجية وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، بما يدعم الصناعات المغذية للسيارات ويعزز مشاركة الشركات المصرية في مراحل الإنتاج المختلفة.

بدوره، استعرض المهندس أحمد خيري، رئيس قطاع التصنيع بشركة "إس إن أوتوموتيف"، المواصفات الفنية للسيارة الجديدة، موضحًا أنها تعمل بالكهرباء بالكامل، ومجهزة ببطارية سعة 51 كيلوواط، وتبلغ قوتها 163 حصانًا، بعزم دوران يصل إلى 240 نيوتن متر، بما يمكنها من التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 8.7 ثانية.

وأضاف أن السيارة تستطيع قطع مسافة تصل إلى 445 كم بالشحنة الواحدة وفقًا لمعيار CLTC، كما تدعم الشحن السريع، حيث يمكن شحن البطارية من 0 إلى 80% خلال 28 دقيقة، فضلًا عن تزويدها بمجموعة من أنظمة الأمان والسلامة، من بينها الوسائد الهوائية، ونظام منع انغلاق المكابح "ABS"، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل "EBD"، ونظام مساعدة الفرامل "Brake Assist".

وأكد "خيري" الحرص على تطبيق معايير الجودة خلال جميع مراحل التصنيع والتجميع، وإجراء اختبارات قيادة متكاملة لكل سيارة قبل طرحها للعملاء، لضمان سلامتها وكفاءتها، مشيرًا إلى تقديم ضمان على السيارة لمدة 7 سنوات أو 300 ألف كيلومتر، بالإضافة إلى ضمان على البطارية لمدة 10 سنوات.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مواقع التواصل الاجتماعي إنتاج أول سيارة كهربائية محليًا MAGE EV علامة دونج فينج ميج الصينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام يسجل 7023 جنيها.. مفاجأة في سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء في مصر

الدولار

أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 11-11-2026

الكهرباء

خفض الكهرباء 20% والوقود 30%.. الحكومة تعلن خطة ترشيد الإنفاق وتكشف مصير المشروعات القومية

وزير التربية والتعليم

الأوراق المطلوبة لـ استمارة امتحانات 2 بكالوريا .. تنبيه عاجل الآن

أمطار

أمطار ورياح.. الأرصاد تحذر من تقلبات الطقس.. ومفاجأة بشأن طقس الغد

وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت

بعد تهديدات إيرانية باغتياله .. وزير الخزانة الأمريكي يُغادر منزله إلى قاعدة عسكرية

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 11 نوفمبر

افشة

أحمد خير: «أفشة» عرض مساعدتي في الانتقال للدوري الممتاز ورفضت

ترشيحاتنا

الفنانة نجود أحمد

نجود أحمد تخرج عن صمتها: التصريحات المنسوبة لي كاذبة.. وأريد التركيز في عملي

سعيد شيمي

قبل تكريمه بمهرجان القاهرة.. سعيد شيمي: تعلمت الغوص في الأربعين وأحمد زكي فنان مختلف ومحمد خان رفيق الدرب.. حوار

أمير المصري يتعاقد رسمياً على بطولة مسلسل 180 مع عمرو يوسف في الموسم الرمضاني 2027

أمير المصري يتعاقد رسميا على بطولة مسلسل 180 مع عمرو يوسف

بالصور

لوك لافت.. نيللي كريم تخطف الانظار بظهورها الأخير

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

رجيم حجم الحصص.. اخسري وزنك دون حرمان أو حساب السعرات

رجيم
رجيم
رجيم

في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط

في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط
في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط
في عيد العزاب العالمي.. 7 أشياء يفعلها الشخص السعيد دون ارتباط

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟
من عيد العزاب إلى موسم المليارات.. كيف أصبح 11 نوفمبر منافسًا للجمعة البيضاء؟

فيديو

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية

وزير الدفاع يتفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لإحدى القواعد الجوية.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد