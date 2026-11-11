المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض تفاصيل إنتاج أول سيارة كهربائية في مصر كخطوة نحو توطين الصناعة

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلاله الضوء على إنتاج أول سيارة كهربائية محليًا MAGE EV التابعة لعلامة "دونج فينج ميج" الصينية، داخل مصانع شركة النصر لصناعة السيارات، في خطوة تعكس جهود الدولة لتوطين صناعة السيارات، وتعميق التصنيع المحلي، ونقل التكنولوجيا الحديثة، بما يدعم بناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير.

وفي هذا الإطار، يأتي توطين صناعة السيارات باعتباره أحد المحاور المهمة لتعميق التصنيع المحلي، في ضوء ما يمثله هذا القطاع من أهمية للاقتصاد الوطني، سواء من حيث جذب الاستثمارات، أو توفير فرص العمل، أو دعم الصناعات المغذية وزيادة القيمة المضافة، فضلًا عن تعزيز القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وفتح آفاق جديدة للتصدير.

وتولي الدولة اهتمامًا خاصًا بتوطين صناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها، ومواكبة التحولات العالمية نحو وسائل النقل النظيفة، من خلال جذب الاستثمارات ونقل التكنولوجيا وتوسيع قاعدة الموردين المحليين.

وخلال الفيديو، أكد المهندس يحيى عبد الحليم، الرئيس التنفيذي لشركة "إس إن أوتوموتيف"، أن السيارة الكهربائية "MAGE EV" تمثل أول سيارة كهربائية بالكامل يتم تجميعها محليًا في مصر، مشيرًا إلى أنه من المقرر طرحها في السوق المصرية بسعر تنافسي خلال الربع الأول من العام المقبل.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية المخططة للسيارة تبلغ 3 آلاف سيارة سنويًا كخطوة أولى، مع استهداف الوصول إلى 20 ألف سيارة سنويًا، لافتًا إلى أن الإنتاج سيستهدف السوق المحلية في البداية، على أن يتم التوسع لاحقًا في التصدير إلى الأسواق الخارجية.

وأوضح "عبد الحليم" أن إنتاج السيارة مر بمراحل متعددة، من أبرزها نقل المعرفة العملية والخبرات والتكنولوجيا، مشيرًا إلى نجاح فرق العمل بشركة النصر لصناعة السيارات وشركة "SN" في تنفيذ عمليات التجميع وفقًا للمواصفات الفنية المطلوبة، بما يتيح تقديم سيارة بمستوى يضاهي مثيلاتها المستوردة.

ومن جانبه، أكد ليو جين، مدير مشروع CKD في مصر، مشاركته في دعم المشروع الخاص بإنتاج أول سيارة كهربائية محليًا، موضحًا أنه يتولى متابعة أعمال تجميع البطاريات واختبارها داخل مصر، إلى جانب التأكد من دقة تصنيع هياكل السيارات المجمعة محليًا، وتقديم الدعم الفني لعمليات الدهان والتجميع النهائي.

وأضاف أنه تتم متابعة اختبارات القيادة على الطرق، للتأكد من الوصول إلى مستويات الجودة المطلوبة ومطابقة السيارة لمعايير شركة "دونج فينج"، لافتًا إلى العمل على نقل التقنيات والخبرات المتعلقة ببطاريات الشركة إلى الجانب المصري، بما يدعم بناء القدرات المحلية في هذا المجال.

وفي سياق متصل، أشار المهندس محمد عبد الموجود، مدير توطين الأجزاء المحلية بشركة "إس إن أوتوموتيف"، إلى أن استراتيجية توطين صناعة السيارات تحظى باهتمام الدولة، في إطار التوجه نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المصري، موضحًا أن وزارة الصناعة تعمل على تطوير الاستراتيجية وتوسيع قاعدة الموردين المحليين، بما يدعم الصناعات المغذية للسيارات ويعزز مشاركة الشركات المصرية في مراحل الإنتاج المختلفة.

بدوره، استعرض المهندس أحمد خيري، رئيس قطاع التصنيع بشركة "إس إن أوتوموتيف"، المواصفات الفنية للسيارة الجديدة، موضحًا أنها تعمل بالكهرباء بالكامل، ومجهزة ببطارية سعة 51 كيلوواط، وتبلغ قوتها 163 حصانًا، بعزم دوران يصل إلى 240 نيوتن متر، بما يمكنها من التسارع من الثبات إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال 8.7 ثانية.

وأضاف أن السيارة تستطيع قطع مسافة تصل إلى 445 كم بالشحنة الواحدة وفقًا لمعيار CLTC، كما تدعم الشحن السريع، حيث يمكن شحن البطارية من 0 إلى 80% خلال 28 دقيقة، فضلًا عن تزويدها بمجموعة من أنظمة الأمان والسلامة، من بينها الوسائد الهوائية، ونظام منع انغلاق المكابح "ABS"، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل "EBD"، ونظام مساعدة الفرامل "Brake Assist".

وأكد "خيري" الحرص على تطبيق معايير الجودة خلال جميع مراحل التصنيع والتجميع، وإجراء اختبارات قيادة متكاملة لكل سيارة قبل طرحها للعملاء، لضمان سلامتها وكفاءتها، مشيرًا إلى تقديم ضمان على السيارة لمدة 7 سنوات أو 300 ألف كيلومتر، بالإضافة إلى ضمان على البطارية لمدة 10 سنوات.