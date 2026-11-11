وزير الصحة: إطلاق الاستراتيجية العربية للكفاءات الصحية المهاجرة نقلة نوعية

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان المصري، رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الصحة العرب، أن إطلاق الاستراتيجية العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية العربية المهاجرة يمثل خطوة جديدة ومتقدمة في مسار العمل العربي المشترك، ويترجم التوافق العربي إلى رؤية مؤسسية قابلة للتنفيذ، تستهدف تعزيز ارتباط الكفاءات الصحية في الخارج بأوطانها، وتوظيف خبراتها العلمية والمهنية في دعم وتطوير النظم الصحية بالدول العربية.

جاء ذلك خلال كلمته في فعاليات المؤتمر العربي الثاني حول دور الكفاءات الصحية العربية المهاجرة في دعم النظم الصحية بالدول العربية، الذي تستضيف دورته الثانية جمهورية مصر العربية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويُعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة يومي 11 و12 نوفمبر 2026.

وأوضح عبد الغفار، أن رعاية الرئيس السيسي للمؤتمر تعكس أولوية الاهتمام بالإنسان باعتباره الثروة الحقيقية للأوطان، والركيزة الأساسية لبناء الدول وتعزيز قدرتها على مواجهة تحديات الحاضر واستشراف المستقبل.

وقال وزير الصحة، إن المؤتمر يتجاوز حدود اللقاء العلمي وتبادل الخبرات، ليجسد إرادة عربية مشتركة لإعادة صياغة الرؤية تجاه العقول المبدعة والكفاءات القادرة على تحويل المعرفة إلى إنجاز، والخبرة إلى قيمة مضافة، والعلم إلى أثر ملموس في حياة الشعوب.

وأشار إلى أن قوة القطاع الصحي لا تقاس بما يمتلكه من منشآت وتجهيزات وتقنيات فحسب، وإنما بقدرته على استثمار العقول وتمكين الكفاءات، وتحويل المعرفة إلى حلول والابتكار إلى خدمات صحية أفضل وأكثر جودة وإنصافًا واستدامة.

وأكد أن الكفاءات الصحية العربية المهاجرة تمثل ثروة علمية بالغة الأهمية، لا ينبغي أن تمنعها الجغرافيا أو تقيدها المسافات عن خدمة أوطانها، مشددًا على أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل الخبرات المكتسبة بالخارج إلى جسور لنقل المعرفة والتكنولوجيا إلى الداخل، وتعظيم العائد التنموي على المجتمعات العربية.

التحول إلى برامج ومبادرات وشراكات

واستعرض عبد الغفار مسار الجهود العربية للاستفادة من الكفاءات الصحية المهاجرة، موضحًا أن المؤتمر العربي الأول، الذي استضافته المملكة الأردنية الهاشمية عام 2024، شكّل محطة مهمة في بلورة هذا التوجه، وتُوج بإعلان عمّان الذي تضمن توافقًا عربيًا بشأن إعداد استراتيجية مشتركة للاستفادة من تلك الكفاءات.

وأضاف أن مؤتمر القاهرة يمثل انتقالًا إلى مرحلة جديدة من خلال إطلاق الاستراتيجية العربية، باعتبارها إطارًا مؤسسيًا يقوم على حوكمة هذا الملف، وتطوير آليات التواصل مع الكفاءات الصحية في المهجر، وتوسيع مشاركتها في التعليم والتدريب الطبي والبحث العلمي والصحة العامة والابتكار والتكنولوجيا الصحية، إلى جانب الاستجابة للأزمات والطوارئ والاحتياجات الإنسانية.

وشدد على أن القيمة الحقيقية للاستراتيجية لا تقاس بمجرد إطلاقها، وإنما بقدرتها على التحول إلى برامج ومبادرات وشراكات فاعلة تحقق أثرًا ملموسًا في تطوير النظم الصحية العربية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير الصحة المصري، أن التطورات المتسارعة في العلوم الطبية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الصحية تفرض على الدول العربية ألا تكتفي بمواكبة التطور، بل أن تشارك في صناعته، من خلال بناء قدرات قادرة على إنتاج المعرفة وتوطين التكنولوجيا وتطوير حلول تستجيب لاحتياجات المجتمعات العربية.

وأوضح أن تحقيق ذلك يتطلب الاستثمار في إعداد الكفاءات الصحية، وتطوير التعليم والتدريب القائم على الكفايات، وربط مخرجات التعليم الصحي بالاحتياجات الفعلية للنظم الصحية، وتوفير بيئات عمل جاذبة ومحفزة لأصحاب الخبرات.

وأعرب عبد الغفار عن تطلعه إلى أن يشكل المؤتمر منصة لتحديد الأدوار والمسؤوليات وتعزيز الشراكة بين وزارات الصحة وجامعة الدول العربية والمجلس العربي للاختصاصات الصحية ومؤسسات التعليم والتدريب وشبكات الكفاءات العربية في المهجر.

واختتم بالتأكيد على أن مستقبل الصحة في العالم العربي لن تصنعه دولة بمفردها أو تحققه مؤسسة منفردة، وإنما تصنعه إرادة عربية تتكامل فيها العقول وتتلاقى الخبرات وتتناسق الجهود، لضمان حصول كل إنسان على الحق في صحة أفضل.