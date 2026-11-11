مرصد الأزهر يطلق النسخة الخامسة من منتدى «اسمع وتكلم» لمواجهة تحديات جيل Z

يطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، الاثنين المقبل 16 نوفمبر 2026، النسخة الخامسة من منتدى «اسمع وتكلم»، تحت شعار «قيمنا قوتنا»، بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، بمشاركة علماء ومتخصصين وخبراء وقيادات أزهرية وشخصيات عامة، لمناقشة سبل تعزيز القيم وبناء وعي الشباب ومواجهة التحديات الفكرية والاجتماعية المستحدثة.

ويناقش المنتدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في تشكيل أفكار الأجيال الجديدة واتجاهاتهم، من خلال جلستين رئيسيتين؛ تتناول الأولى دور القوانين والمؤسسات الدينية والتعليمية في مواجهة الجرائم المستحدثة وتعزيز الوعي الأخلاقي، بمشاركة المستشار أيمن فؤاد، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة، والدكتور أحمد المالكي، مدير مكتب بناء بقطاع المعاهد الأزهرية، وتديرها الإعلامية مروة شتلة.

وتناقش الجلسة الثانية منظومة القيم لدى جيل Z، ومعايير القدوة الحقيقية في عصر المؤثرين، وسبل حماية الشباب من التأثيرات السلبية، بمشاركة الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي والإرشاد الأسري والتربوي وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور طاهر نصر، نائب رئيس الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتديرها الإعلامية مريم حسن.

وتشهد الجلسة الافتتاحية كلمات للشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر، والدكتور محمود صديق، القائم بعمل رئيس جامعة الأزهر، والدكتورة رهام سلامة، مديرة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، على أن تختتم الفعاليات بإعلان البيان الختامي والتوصيات.

ويأتي المنتدى امتدادًا لمسيرته التي انطلقت عام 2018، بهدف تعزيز الحوار مع الشباب ومناقشة قضاياهم، وتنمية قدراتهم على التفكير النقدي ومواجهة الأفكار المتطرفة، انطلاقًا من أهمية ترسيخ القيم وبناء الوعي لحماية المجتمع وتعزيز المشاركة الإيجابية للأجيال الجديدة.



