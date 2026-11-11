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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بنك البركة مصر يتعاون مع "صناع الخير" لتسليم 50 مركب صيد للصيادين

بنك البركة
بنك البركة
أحمد عبد القوى

 أعلن بنك البركة مصر، عن توفير 50 مركب صيد حديث لصغار الصيادين في مدينة زفتى بمحافظة الغربية، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وذلك ضمن مبادرة "مراكب الرزق" وبمناسبة "يوم البركة"، الذي يحتفل به البنك في 11 نوفمبر من كل عام. وتهدف المبادرة إلى دعم الصيادين في تطوير نشاطهم وتوفير مصدر دخل مستدام لهم ولأسرهم.

وينطلق "يوم البركة" هذا العام تحت شعار "القضاء على الجوع"، بما يتماشى مع الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة .(SDG 2) وفي هذا السياق، يوفر البنك للمستفيدين أدوات ومستلزمات الإنتاج اللازمة لدعم نشاطهم وتحسين مستوى معيشتهم، حيث تتضمن المراكب مواتير ومعدات صيد متكاملة، إلى جانب شباك الغزل وصناديق حفظ الأسماك "آيس بوكس"، بما يتيح للصيادين ممارسة مهنتهم بكفاءة أكبر وتعزيز استقرارهم الاقتصادي.

وجرى تسليم المراكب بحضور اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، والأستاذ شريف عزت، رئيس قطاع التسويق والاتصال المؤسسي ببنك البركة مصر، والأستاذة آيات إمام، رئيس الاتصال المؤسسي والمسؤولية المجتمعية بالبنك، والأستاذة كارولين إسكندر، مدير الاتصال المؤسسي بالبنك، والأستاذ هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، والدكتور محمد عبد الجليل، نائب الرئيس التنفيذي ومدير قطاع المشروعات بالمؤسسة.

تعكس هذه المبادرة توجه بنك البركة مصر نحو توجيه جهوده المجتمعية إلى مشروعات ذات أثر اقتصادي مباشر، تتيح للفئات المستحقة فرصًا حقيقية للعمل والإنتاج، وتساعدها على بناء مصادر دخل مستقرة، وبما ينعكس إيجابًا على أوضاعهم المعيشية ويدعم قدرتهم على تحقيق الاستقلال الاقتصادي.

أعرب الأستاذ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، عن سعادته بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية في مبادرة مراكب رزق، قائلاً: "نحرص في بنك البركة مصر، على توجيه جهودنا في مجال المسؤولية المجتمعية نحو مبادرات، تستجيب لاحتياجات المواطنين، ومن خلال هذه المبادرة وبالتعاون مع صناع الخير، سنتمكن من مساعدة المستفيدين على تطوير نشاطهم المهني وزيادة قدرتهم على الإنتاج مع توفير مصدر دخل مستدام لهم، بما يمكنهم من تحسين مستوى معيشتهم وتلبية احتياجات أسرهم بصورة أفضل".

وأكد أن البنك مستمر في تنفيذ مبادرات مجتمعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، مع التركيز على المشروعات التي تحقق استفادة مباشرة للمستفيدين وتدعم التمكين الاقتصادي، لافتًا إلى أن "يوم البركة" يمثل إحدى المحطات التي يجسد من خلالها البنك اهتمامه بالمسؤولية المجتمعية عبر مبادرات عملية تستهدف إحداث أثر إيجابي في حياة الأفراد والمجتمعات.

ومن جانبه، أوضح الأستاذ هاني عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، أن مبادرة «مراكب الرزق» تهدف إلى مساعدة صغار الصيادين على تطوير مهاراتهم وتأمين مصدر دخل مستدام لهم ولأسرهم، من خلال تقديم مراكب صيد حديثة مزودة بموتور ومعدات صيد كاملة، تُسلم لهم مجاناً بالكامل، مع إعطاء الأولوية لمن يعولون أسر كبيرة ولا يملكون مراكب صيد بالفعل.

ونوه ، إلى أن هذا التعاون يأتي كخطوة مهمة ضمن جهود مؤسسات التحالف الوطني لدعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي المستدام.

جدير بالذكر أن "يوم البركة" مبادرة سنوية تحتفل بها مجموعة البركة ووحداتها التابعة في جميع أنحاء العالم، حيث تكرس المجموعة جهودها لتشجيع الموظفين، على المشاركة في أنشطة تركز على خدمة المجتمعات المحلية. وتعكس هذه المبادرة التزام المجموعة بالممارسات المسئولة اجتماعيًا وتجسد قيمها الأساسية في تعزيز الفوائد المتبادلة والتعاون بين الشركاء في النجاح، مما يبرز التزامها بإحداث تأثير إيجابي من خلال الخدمة المجتمعية.

بنك بركة مصر

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