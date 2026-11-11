الدولار يفاجئ الجميع.. ارتفاع جماعي في 13 بنكًا وزيادة 46 قرشا مرة واحدة

فاجأ الدولار الجميع اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، بعد أن سجل ارتفاعا جماعيا في معظم البنوك حيث ارتفع في 13 بنكاً بزيادة وصلت إلى 46 قرشا مرة واحدة بين أعلى وأقل بنك، بينما شهد تراجعاً في بعض البنوك واستقرارًا في بنوك أخرى.

وتراجع الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليسجل اليوم أقل سعر عند 53.29 جنيه للشراء و 53.39 جنيه للبيع، بعدما كان يوم أمس مسجلاً 53.95 جنيه للشراء و54.05 جنيه للبيع.

وسجل أعلى سعر للدولار اليوم في 4 بنوك معا، وهي بنك قناة السويس وبنك البركة وبنك الكويت الوطني والمصرف المتحد، عند 53.75 جنيه للشراء و 53.85 جنيه للبيع.

أعلى سعر للدولار اليوم

أعلى سعر شراء: 53.75 جنيه في بنك قناة السويس وبنك البركة وبنك الكويت الوطني والمصرف المتحد

أعلى سعر بيع: 53.85 جنيه في بنك قناة السويس وبنك البركة وبنك الكويت الوطني والمصرف المتحد

أقل سعر للدولار اليوم

أقل سعر شراء: 53.29 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي

أقل سعر بيع: 53.39 جنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الدولار اليوم في البنوك

سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس شراء 53.75 جنيه، بيع 53.85 جنيه

سجل سعر الدولار في بنك البركة شراء 53.75 جنيه، بيع 53.85 جنيه

سجل سعر الدولار في بنك الكويت الوطني NBK شراء 53.75 جنيه، بيع 53.85 جنيه

سجل سعر الدولار في المصرف المتحد شراء 53.75 جنيه، بيع 53.85 جنيه

سجل سعر الدولار في بنك مصر شراء 53.64 جنيه، بيع 53.74 جنيه

سجل سعر الدولار في بنك HSBC شراء 53.624 جنيه، بيع 53.726 جنيه

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية شراء 53.61 جنيه، بيع 53.71 جنيه

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول شراء 53.60 جنيه، بيع 53.70 جنيه

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري شراء 53.59 جنيه، بيع 53.69 جنيه

سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي شراء 53.57 جنيه، بيع 53.67 جنيه

سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي شراء 53.57 جنيه، بيع 53.67 جنيه

سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB شراء 53.50 جنيه، بيع 53.60 جنيه

سجل سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان شراء 53.45 جنيه، بيع 53.55 جنيه

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي شراء 53.29 جنيه، بيع 53.39 جنيه