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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار النفط اليوم الأربعاء ترتفع بعد الهبوط.. برنت يقفز إلى 92.01 دولار ومضيق هرمز يشتعل

ارتفاع أسعار النفط اليوم الأربعاء
ارتفاع أسعار النفط اليوم الأربعاء
رانيا أيمن

ارتفعت أسعار النفط اليوم، الأربعاء، بعد أن تراجعت إلى أدنى مستوياتها في شهرين خلال الجلسة السابقة، إذ تذبذبت السوق بين الآمال في تهدئة الصراع ​بين الولايات المتحدة وإيران، والمخاوف بشأن الهجمات المستمرة على السفن في مضيق هرمز.

وذكر حاكم منطقة ‌روسية اليوم أن ثلاثة عمال أصيبوا في هجوم بطائرات مسيرة تسبب في اندلاع حريق في منطقة الميناء بمدينة أوست لوجا على بحر البلطيق في شمال غرب روسيا، وفقاً لرويترز.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 52 سنتا، أو 0.6 بالمئة، إلى 92.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش. وصعد خام غرب تكساس الوسيط ​الأمريكي 16 سنتا، بما يعادل 0.2 بالمئة، إلى 86.20 دولار للبرميل.

وأفاد معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بأن بيانات جديدة أظهرت عدم وجود مؤشرات ​تذكر على تراجع وتيرة الهجمات في نوفمبر تشرين الثاني، بعدما تعرضت 37 سفينة لهجمات ⁠في مضيق هرمز والممرات المائية المحيطة به في أكتوبر، وهو أعلى إجمالي شهري منذ اندلاع الحرب ​في الشرق الأوسط.

ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخزونات الأمريكية وترقب تطورات الحرب مع إيران

وقالت جون جوه، كبيرة المحللين لدى سبارتا كوموديتيز: "شهدنا زيادة في الهجمات على السفن في ممرات الشحن ​بالخليج، وسط حالة من الضبابية تحيط بالمحادثات الدبلوماسية".

وأضافت: "مع انتهاء انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الولايات المتحدة وزيادة تدفقات النفط الخام من الشرق الأوسط، يبدو أن هناك ضغوطا هبوطية أكبر على أسعار النفط".

وأشارت إلى أن العامل الأكثر تأثيرا على أسعار النفط يتمثل ​في مدى استعداد إيران للاستجابة للمطالب الأمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق دبلوماسي.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية ​البريطانية، أمس الثلاثاء، أن ناقلة تعرضت لهجوم إلى الشمال الشرقي من ليما في سلطنة عمان. 

وقالت بحرية الحرس الثوري الإيراني، في بيان ‌منفصل، إن ⁠ناقلتين اشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بألغام بحرية في "مسار غير مصرح به" في مضيق هرمز.

وقال محللون في مجموعة بورصات لندن، في مذكرة صدرت في العاشر من نوفمبر: "حتى في حالة التوصل إلى اتفاق، فإن زيادة التدفقات عبر الممر المائي ستظل تعتمد على إزالة الألغام، وتكاليف التأمين، وما إذا كان مالكو السفن مستعدين لتحمل ​المخاطر".

وفي الجلسة السابقة، انخفضت أسعار ​النفط في البداية بأكثر ⁠من ثلاثة دولارات للبرميل بعد أن هون مسئولون أمريكيون من الحاجة إلى شن مزيد من الضربات العسكرية على إيران، لكنها عوضت لاحقا بعض تلك الخسائر بعد أن ​نفى مسئول أمني إيراني إجراء أي محادثات بين الجانبين.

وذكرت مصادر في السوق، نقلا ​عن بيانات ⁠من معهد البترول الأمريكي، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت خلال الأسبوع الماضي. وأفادت المصادر بأن المخزونات زادت تسعة ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من نوفمبر.

ارتفاع واردات الصين من النفط الخام في أكتوبر لأعلى مستوى منذ مارس الماضي

وذكرت مصادر أن طاقة تكرير النفط في روسيا ⁠انخفضت بنحو ​30 بالمائة منذ أواخر أكتوبر في أعقاب هجمات أوكرانية ​جديدة بطائرات مسيرة.

واجتمع مسئولون روس وأوكرانيون في أبوظبي أمس، الثلاثاء، لإجراء أول محادثات سلام بين البلدين منذ فبراير، مع إطلاق مبعوثي ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسعى جديدا لإنهاء الحرب.

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