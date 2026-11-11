وزيرة الإسكان تبحث تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خلال لقائها عدداً من نواب البرلمان

استقبلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدداً من أعضاء مجلس النواب، لبحث مطالب المواطنين بدوائرهم الانتخابية ومناقشة عدد من الملفات المهمة،وذلك بحضور مسؤولي الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وأوضحت وزيرة الإسكان أن هذا الاجتماع يأتي في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بهدف الاستماع إلى مطالب المواطنين بدوائرهم والعمل على تلبيتها، بما يدعم جهود الدولة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف المحافظات والمدن الجديدة، مؤكدةً تقديم الدعم الكامل من الوزارة وهيئاتها وأجهزتها المختلفة لحل المشكلات التي تمس المواطنين.

وخلال اللقاء، أكدت المهندسة راندة المنشاوي، حرص الوزارة على مواصلة التواصل والتعاون مع السادة أعضاء مجلس النواب، حيث أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجهود والعمل بروح الفريق الواحد من أجل مصلحة الوطن والمواطن، لا سيما أن نواب البرلمان يمثلون مختلف فئات المجتمع.

من جانبهم، أعرب النواب عن تقديرهم للدور الذي تقوم به وزارة الإسكان في تنفيذ المشروعات القومية وتطوير البنية التحتية، وكافة الجهود التي تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تقدم أعضاء مجلس النواب بالشكر لوزيرة الإسكان على سرعة استجابتها لمطالب دوائرهم، وحرصها على الاستماع إلى رؤى ومقترحات النواب، بما يعزز تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.