السبت.. متحف نجيب محفوظ يناقش كتاب "سيناريو وحوار فيلم كف القمر"

يستضيف متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ، التابع لصندوق التنمية الثقافية، بتكية محمد أبو الدهب، في السادسة مساء السبت 14 نوفمبر، ندوة لمناقشة كتاب "سيناريو وحوار فيلم كف القمر"، تأليف السيناريست ناصر عبد الرحمن، بمشاركة الدكتورة ثناء هاشم، أستاذ ورئيس قسم السيناريو بالمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، ويدير النقاش الكاتب الصحفي أيمن الحكيم.

ويتناول الكتاب السيناريو والحوار الأصليين لفيلم "كف القمر"، الذي عُرض عام 2011، من إخراج خالد يوسف، وتصوير الدكتور رمسيس مرزوق، وبطولة خالد صالح، ووفاء عامر، وغادة عبد الرازق، وحسن الرداد، وجومانا مراد، وهيثم أحمد زكي، وصبري فواز، وحورية فرغلي.

وتكتسب المناقشة أهمية خاصة من تناولها السيناريو بوصفه نصًا إبداعيًا قائمًا بذاته، يتيح قراءة البناء الدرامي والشخصيات والرؤية التي شكلت العمل السينمائي، إلى جانب استكشاف تجربة ناصر عبد الرحمن في الكتابة للسينما.

وقدّم للكتاب الكاتب والأديب والسيناريست عمر طاهر، الذي وصف ناصر عبد الرحمن في مقدمته بأنه: "كاتب جريء بدون ضجيج، منحاز لأهل البلد الأصليين، ومتعاطف مع تجربتهم في الحياة بكل متناقضاتها، لا يدين أبطاله، ولا يلتمس لهم أعذارًا واهية، ويحترم عقل ومشاعر المشاهد، ويجتهد في أن يجعله شريكًا في العمل، وتظل أفلامه حقيقية حتى بعد مرور سنوات على عرضها، وهذا ما يجعله ينجح طوال الوقت في أن يقدم أعمالًا لا تُنسى".

وتأتي الندوة في إطار دور صندوق التنمية الثقافية في دعم الحوار النقدي حول الفنون والإبداع، وإتاحة مساحات للقراءة والتحليل وتبادل الرؤى حول التجارب السينمائية المصرية، بما يتسق مع توجه وزارة الثقافة نحو تعزيز الوعي بالفنون ودعم الثقافة النقدية.