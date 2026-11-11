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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

توقيف ابن عاصي الحلاني في بيروت بعد حادث دهس

عاصي الحلاني
عاصي الحلاني
أحمد إبراهيم

أثار اسم الفنان الوليد الحلاني، نجل الفنان عاصي الحلاني، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد تداول تقارير إعلامية لبنانية أنباء عن توقيفه على خلفية حادث دهس وقع في العاصمة بيروت، وأسفر عن إصابة أحد المارة بجروح خطيرة، استدعت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبحسب ما نشرته مواقع إخبارية لبنانية، وقع الحادث في منطقة «عين التينة» بالقرب من أحد الأنفاق، فيما أشارت المعلومات المتداولة إلى نقل المصاب إلى مستشفى المقاصد، وسط أنباء عن خطورة حالته الصحية.

الوليد الحلاني 

وأفادت التقارير باقتياد الوليد الحلاني إلى أحد المراكز الأمنية في بيروت، للاستماع إلى أقواله والتحقيق معه بشأن ملابسات الحادث، والوقوف على الظروف التي أدت إلى وقوعه.

من جانبها، نقلت قناة «الجديد» اللبنانية عن مصدر أمني أن فنانا لبنانيا معروفا دهس أحد المارة عن طريق الخطأ في العاصمة بيروت، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية أوقفت الفنان وبدأت التحقيقات للوقوف على تفاصيل الواقعة.

تفاصيل حادث الوليد الحلاني في بيروت

وتضاربت المعلومات المتداولة بشأن الموقع الدقيق للحادث، إذ أشارت بعض التقارير إلى وقوعه في منطقة «عين التينة» بالقرب من مخفر الطيونة، بينما ذكرت تقارير أخرى أن الواقعة حدثت في محيط كورنيش المزرعة، وأن التحقيقات تجري في ثكنة الحلو.

ولم يصدر حتى الآن بيان رسمي يوضح بصورة قاطعة حقيقة جميع التفاصيل المتداولة بشأن الحادث أو يكشف عن تطورات الحالة الصحية للمصاب، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الأمنية والإجراءات الرسمية.

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