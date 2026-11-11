بمشاركة 76 دارسًا.. استمرار دورة التخطيط الاستراتيجي القومي بديوان عام البحر الأحمر

تواصلت فعاليات الدورة التثقيفية الأولى بعنوان «التخطيط الاستراتيجي القومي لمحافظة البحر الأحمر»، التي تنظمها كلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بديوان عام المحافظة، خلال الفترة من 8 إلى 11 نوفمبر 2026، بمشاركة 76 دارسًا من العاملين والمهتمين بملفات العمل التنفيذي.

وشهدت الفعاليات استعراض عدد من المحاور المرتبطة بإعداد الخطط الاستراتيجية، حيث تناول اللواء الدكتور أحمد عبد البر خطوات ومراحل التخطيط الاستراتيجي، ومكونات الخطة، وآليات تحليل الوضع الاستراتيجي باستخدام أسلوب «SWOT»، الذي يساعد على تحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، وبناء الرؤى المناسبة للتعامل معها.

كما استعرض اللواء أركان حرب هشام الهناوي آليات صياغة وثيقة الخطة الاستراتيجية ومكوناتها الرئيسية، والتي تتضمن الرؤية والرسالة والغايات والأهداف، إلى جانب أساليب نشر الخطة وتنفيذها وتحويل محاورها إلى برامج عمل قابلة للتطبيق.

وتأتي الدورة في إطار التعاون بين محافظة البحر الأحمر وكلية الدفاع الوطني بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بهدف تنمية قدرات العاملين بالجهاز التنفيذي، وتعزيز فهمهم لمفاهيم التخطيط الاستراتيجي، وإكسابهم المهارات العلمية والعملية اللازمة لإعداد الخطط وتنفيذها ومتابعة نتائجها.

وتستهدف الدورة دعم منظومة العمل الحكومي بالمحافظة، وترسيخ نهج مؤسسي يعتمد على التخطيط العلمي والمنهجي طويل المدى، بما يسهم في دعم خطط التنمية الشاملة والمستدامة بالبحر الأحمر، ومواكبة رؤية الدولة المصرية للتنمية.