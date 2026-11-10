إزالة فورية لغرفة سطح مخالفة بالدور الخامس في امتداد الاستاد بالغردقة

نفذ حي شمال الغردقة حملة ميدانية لإزالة مخالفة بناء بدون ترخيص بمنطقة امتداد الاستاد، تمثلت في إنشاء غرفة سطح بالدور الخامس العلوي، مكونة من أعمدة وسقف خرساني، بالمخالفة للاشتراطات والتراخيص المنظمة لأعمال البناء.

وقاد الحملة اللواء أحمد علي أحمد، رئيس حي شمال الغردقة، بمشاركة مدير إدارة التنظيم، حيث أسفرت عن إزالة الغرفة المخالفة بشكل فوري، في إطار التحركات الميدانية للتصدي لمخالفات البناء ومنع استمرارها.

تحرك تنفيذي لإزالة المخالفات في مهدها

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، بشأن مواجهة مخالفات البناء والتعديات وإزالتها فور رصدها، وتعليمات اللواء أحمد جبر، رئيس مدينة الغردقة، بتكثيف المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات.

ويواصل حي شمال الغردقة حملاته لرصد أعمال البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مع التأكيد على عدم السماح بإقامة إنشاءات دون الحصول على التراخيص المطلوبة، وتطبيق القانون على المخالفين.