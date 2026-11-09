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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

متحف الغردقة القومي يحتفل بعيد الحب المصري

متحف الغردقة القومي يحتفل بعيد الحب المصري
متحف الغردقة القومي يحتفل بعيد الحب المصري
محمد الاسكندرانى

احتفل متحف الغردقة القومي، بعيد الحب المصري في إطار حرصه على تعزيز التواصل المجتمعي ونشر الوعى الآثري والثقافي بين مختلف فئات المجتمع.
أوضحت إدارة متحف الغردقة القومي، أن الاحتفالية تضمنت استقبال الزوار بهدايا تذكارية والتعريف بيوم الحب المصري، بالإضافة إلى تنفيذ بعض الجولات الإرشادية داخل قاعات المتحف.

متحف الغردقة

 

يذكر أن تمتد مساحة متحف الغردقة على مساحة تزيد عن 10 آلاف متر مربع، حيث يشكلت ثلث المساحة لصالة العرض المتحفي التي تستوعب مجموعة من القطع الأثرية النادرة والمتنوعة من مختلف الحضارات، بما في ذلك الفرعونية، الرومانية، القبطية، والإسلامية.

ويعد متحف الغردقة واحدًا من أبرز المعالم السياحية بالبحر الأحمر، حيث تم تجهيزه بأحدث الخدمات المتحفية والتقنيات الحديثة لضمان تجربة ثقافية مميزة للزوار.

ومن بين القطع الأثرية المميزة التي يمكن العثور عليها في المتحف، مجموعة الملك توت عنخ آمون، وتمثال الملكة ميريت أمون، ولوحة الأميرة فاطمة اسماعيل، بالإضافة إلى قطع من حطام سفينة غارقة بالقرب من جزيرة سعدانة.


 

متحف الغردقة القومي متحف الغردقة الغردقة عيد الحب المصري الحب

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