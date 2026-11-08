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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

30 جنيها.. ارتفاع أسعار الذهب في مستهل التعاملات المسائية

أسعار الذهب في مصر
أسعار الذهب في مصر
علياء فوزى

ارتفعت أسعار الذهب بـ مصر في مستهل التعاملات المسائية اليوم الأحد بقيمة 30 جنيها في الجرام الواحد حيث سجل الذهب عيار 21 نحو 6230 جنيها مقابل 6200 جنيها بالتعاملات الصباحية.

وخلال السطور التالية نرصد حركة بيع وشراء الذهب في مصر مستهل التعاملات المسائية، الأحد 8 نوفمبر 2026، وفقا لآخر أسعار معلنة من محلات الصاغة.

أسعار الأعيرة الذهبية في مصر اليوم الأحد 

تداول سعر الذهب عيار 24 أعلى الأعيرة نقاءً عند 7120 جنيهاً للبيع، مقابل 7065 جنيهاً للشراء.

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 6230 جنيهاً للبيع و6180 جنيهاً للشراء. وهو العيار المفضل لدى المقبلين على شراء الذهب في مصر، سواء للزينة أو الادخار.

واستقر سعر الذهب عيار 1عند  5340 جنيهاً للبيع، بينما بلغ سعر الشراء 5295 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 14 وصل إلى 4155 جنيهاً للبيع و4120 جنيهاً للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب (عيار 21 بوزن 8 جرامات) نحو 49840 جنيهاً للبيع، مقابل 49440 جنيهاً للشراء، ويُقبل عليه كثيرون كوسيلة للادخار وحفظ القيمة.

سعر أوقية الذهب اليوم

عالمياً، بلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) نحو 4068.9 دولاراً. 

أما محلياً، فسجّلت الأونصة 221455 جنيهاً للبيع و219680 جنيهاً للشراء.

سعر الدولار في السوق المحلية

ارتبطت أسعار الذهب محلياً بسعر الدولار، إذ بلغ دولار الصاغة 54.43 جنيه، مقابل 54.22 جنيه في البنوك.

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