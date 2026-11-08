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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمير هشام يتقدم بخالص العزاء لأسر ضحايا حادث انقلاب القطار

أمير هشام
أمير هشام
نورهان عادل

قدم أمير هشام الإعلامي الرياضي، خالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث انقلاب القطار، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.  

وكتب أمير هشام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«خالص العزاء والمواساة لأسر ضحايا حادث انقلاب القطار، وخالص الدعوات بالشفاء العاجل لجميع المصابين، سائلين الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء والسلامة، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل سوء.»

وقد شهدت محافظة الجيزة، ظهر اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026، حادث تصادم مروعا بين قطارين بمنطقة العياط، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 88 آخرين، وفقا للحصيلة الأولية المعلنة من وزارة الصحة والسكان.

وتعود تفاصيل الحادث إلى اصطدام القطار رقم 134 المتجه من الجيزة إلى الفيوم، بمؤخرة القطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان، وذلك بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة، ما أدى إلى خروج عدد من عربات القطار عن القضبان وانقلاب بعضها.

أمير هشام القطار فيسبوك

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